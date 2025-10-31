Logo de telecincotelecinco
Terelu Campos

Terelu Campos, sobre la ausencia de Rocío Carrasco en su obra tras desvelarse que se "sorprendió": "Alomejor viene en otra ocasión"
Terelu Campos ha roto su silencio y ha desvelado por fin qué hay detrás de la ausencia de Rocío Carrasco en el estreno de su obra, tras varios días de polémicas por lo que podría significar una distancia entre las íntimas amigas.

