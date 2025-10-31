Gonzalo Montoya opina sobre el supuesto patrimonio de Susana Molina

Natalia Sette 31 OCT 2025 - 17:06h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela qué le parece que el negocio de su expareja facture un millón de euros

Gonzalo Montoya comunica una feliz noticia

Compartir







Gonzalo Montoya ha sido uno de los invitados a los ‘GenZ Awards’ que se ha sometido a las preguntas más salseantes de Jhon Kha, colaborador de ‘En todas las salsas’. Tras hablar con Laura Escanes sobre sus planes de boda con Joan Verdú, el entrevistador continúa con el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y le pregunta su opinión sobre el supuesto patrimonio de Susana Molina, su expareja.

Aunque sus caminos se separaron hace tiempo, tanto Susana como Gonzalo han manifestado en varias ocasiones que entre ellos hay un trato cordial. Estuvieron juntos durante muchos años y aunque el amor se haya acabado, siempre queda el cariño. De hecho, Susana asistió como invitada a la boda de Carlos Montoya, que no duda en defenderla cuando le preguntan a su hermano por el patrimonio. “Es súper trabajadora”, asegura Carlos.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina invita a su boda al hermano gemelo de Gonzalo Montoya

Gonzalo está de acuerdo con su hermano y admite que para ella tiene que ser una felicidad enorme saber que su negocio genera tal cantidad de dinero. Además, defiende el hecho de que el millón de euros no va íntegro para Susana. “Susana no se lleva un millón de euros, tiene mucha gente detrás”, afirma convencido. El influencer explica que detrás de su negocio millonario no solo está ella, hay un personal, un alquiler que pagar…

Programa completo: Gonzalo Montoya le dedica unas bonitas palabras a su expareja Susana Molina

PUEDE INTERESARTE Gonzalo Montoya destapa que Susana Molina lo invitó a su boda con Guille Valle

Jhon Kha se queda fascinado por el hecho de que ambos hermanos no hayan dudado ni un minuto en defender a Susana y hablar con tanto cariño de ella y de su negocio. El entrevistador considera que es de admirar que a pesar de ser exparejas, hable así de ella. “Para lo que se merece, un millón es poco”, suelta Gonzalo dejando emocionado al colaborador de ‘En todas las salsas’.

Además, Gonzalo se atreve a desvelar si volvería a pasar por ‘La isla de las tentaciones’. Esto y mucho más es lo que comentan todos los colaboradores y las dos súper invitadas, Amor Romeira y Fani Carbajo, en el programa completo de ‘En todas las salsas’. La alfombra roja de los ‘GenZ Awards’ vino cargada de salseos del mundo influencer que no te puedes perder ¡Dale al play!