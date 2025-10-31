El impresionante disfraz de Maica Benedicto para la noche de Halloween

Rocío Molina 31 OCT 2025 - 12:43h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 19' ha lucido un impresionante disfraz de cisne negro en la fiesta de 'Halloween con S'

El demoledor mensaje de Albert Barranco a Tania Déniz y Maica Benedicto tras su encuentro e indirectas

Compartir







Maica Benedicto ha sido una de las invitadas a la icónica fiesta de 'Halloween con S', celebrada en Madrid y se ha coronado como la reina de la noche. El evento, ideado por el periodista y creador de contenido Edgar Caro, conocido Sensillocons, ha reunido en la Sala X de Madrid a rostros muy conocidos, pero de entre ellos ha destacado el de la exconcursante de 'Gran Hermano 19' por su impresionante disfraz de cisne negro.

Con un mensaje previo en el que ya hablaba de que llevaba una hora tratando de ponerse unas lentillas de colores, la influencer de 25 años daba las primeras pistas acerca del brutal disfraz que ha lucido. Maica Benedicto ha arriesgado y ha triunfado con su apuesta en esta previa noche terrorífica que está inspirada en las legendarias fiestas que Heidi Klum monta por Halloween.

Inspirada en el personaje que interpreta Natalie Portman, la ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha decidido llevar su caracterización al máximo para convertirse en 'El cisne negro' y deslumbrar a todos para la fiesta de Halloween.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Maica Benedicto, que ha demostrado dentro de la casa de Guadalix de la Sierra sus dotes para el baile en alguna de sus pruebas, ha confiado en el atelier de costura Emilio Salinas para lucir la impresionante caracterización de cisne negros con un traje negro en el que no han faltado las plumas, los encajes, detalles em pedrería y transparencias.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El suyo ha sido un vestido único, diseñado al gusto que se ha adaptado a lo que todos los que han visto la película tienen en su mente, pero también a la personalidad de Maica Benedicto. El look lo ha completado un maquillaje en blanco y negro de Miguel Ángel Alarcón Benítez, que resaltaba sus rasgos y con el que ha capturado la esencia de la danza clásica y del personaje oscuro al que ha imitado.

Como accesorios para completar su impresionante disfraz de Halloween, Maica Benedicto ha llevado usa sutil corona negra que recogía un elegante moño de bailarina más bajo y unos guantes negros.

El cisne negro, Odile, el personaje en 'El lago de los cisnes' en el que se inspira la oscarizada película y la apuesta que ha escogido la exconcursante de 'Gran Hermano 19' para impresionar en Halloween, representa la seducción, el engaño y la maldad, así como la parte más oscura de la escena artística.