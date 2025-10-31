Montoya se sincera sobre su situación sentimental

Natalia Sette 31 OCT 2025 - 13:08h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre cómo se encuentra su corazón en este momento

Montoya se emociona al hablar de Anita Williams

Montoya aparece ante las cámaras de ‘En todas las salsas’ en los premios ‘GenZ Awards’ más relajado que nunca. El exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre su situación sentimental. En un encuentro con Jhon Kha durante la alfombra roja de la gala, el influencer se muestra cercano y bromista, al igual que su expareja Anita Williams que confiesa si desea volver con él .

A pesar de todo lo vivido con Anita, Montoya deja claro que guarda un recuerdo bonito . “Queda cariño”, confiesa cuando le preguntan por ella. Aunque con el tiempo se ha desvinculado más de Anita, admite que los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. No obstante, Jhon Kha le pregunta por el estado de su corazón en el terreno sentimental y si está abierto al amor. “El corazón nunca está totalmente cerrado”, asegura con sinceridad. ¿No está totalmente cerrado para Anita Williams o es que está dispuesto a encontrar el amor en otra persona?

Además del amor, el entrevistador no puede evitar preguntarle por el reality que lo lanzó a la fama, y más ahora que está a punto de estrenarse una nueva edición. Montoya responde entre risas: “Yo a la isla no, a la montaña”. El influencer deja claro que prefiere mantenerse alejado de ‘La isla de las tentaciones’ y centrarse en otros proyectos profesionales que están por venir.

En esa misma alfombra roja en la que Montoya se abre sobre su situación sentimental actual, también está Anita Williams, que se enfrenta a las preguntas más salseantes de John Kha. Con su característica transparencia, la exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela si desea retomar su relación con su expareja. “Me moriría a su lado”, admite convencida la influencer dejando en shock al entrevistador.

La alfombra roja de los ‘GenZ Awards’ ha llegado para dejar a todos los espectadores con la boca abierta. Jhon Kha logra que muchos influencers se abran con él y se sinceran sobre sus últimas polémicas. Sofía Surferss confiesa cómo se siente al compartir alfombra con Fabiana Sevillano y Laura Escanes habla sobre sus planes de boda con Joan Verdú ¡Todo esto y mucho más en el programa completo de ‘En todas las salsas’!