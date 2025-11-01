Fiesta 01 NOV 2025 - 16:30h.

Ana María Aldón reacciona y responde a la entrevista de Gloria Camila en '¡De viernes!'

Gloria Camila habla como nunca sobre Rocío Carrasco: “He sentido la falta de apoyo de hermana mayor”

Gloria Camila ha visitado el plató de '¡De viernes!' esta semana para conceder una entrevista tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se pronunció sobre varios aspectos del reality, pero también sobre algunas cuestiones familiares. En este sentido, anunció que pondrá en manos de sus abogados unas declaraciones que hizo en su día Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, en su contra.

La hija de Ana María insinuó que el intento autolítico de su madre está relacionado con los problemas que ha tenido su madre con la familia Ortega Cano y se pudo intuir que culpaba a Gloria Camila del mismo. Esto no ha sentado nada bien a Gloria, pues considera que es una acusación tan grave que piensa no quedarse de brazos cruzados. Ante esta polémica, Ana María Aldón se pronuncia en el plató de 'Fiesta' y le lanza una advertencia.

Ana María Aldón se pronuncia sobre las polémicas palabras de su hija contra Gloria Camila

En 'Fiesta', la presentadora y los distintos colaboradores le preguntan a Ana María sobre esta delicada cuestión y ella responde: "Yo, en ningún momento, he señalado a ninguna persona que sea culpable de nada. Gloria se lo puede pedir (explicaciones) a mi hija, pero no a mi. Mi hija tiene voz y voto, tiene treinta años y cada una es responsable de lo que hace y lo que dice. Me meten en esto, muy a mi pesar. Estoy en otra etapa de mi ni vida, no tengo ganas de esto, de reabrir esto ni de recordar nada, no hay ninguna necesidad".

Pero ¿ha hablado Ana María con su hija de esta polémica? "Yo no sé si mi hija la culpa a ella, a lo mejor la culpa de otras cosas, pero no entiendo que dijera que fuese por su culpa. Gloria está en todo su derecho (de tomar las medidas que estime oportunas), es una guerra de ellas y no estoy yo en esa guerra", añade la colaboradora. Pero ¿afirma o desmiente entonces estas acusaciones? Ante las insistencias de sus compañeros, la expareja de Ortega Cano intenta ser más clara con sus palabras:

"Yo en ningún momento he dicho que sea así. Yo estaba en el abismo, necesitaba apoyo que no tuve por ningún lado, pero de ahí a yo acusar a nadie con un dedo... A lo mejor soy yo responsable por no haber afrontado las cosas o no haber dado un golpe sobre la mesa a su debido momento. Ella sabe que no es culpa de uno o de otro, si no de una acumulación de cosas que dije 'me quito la vida'. Tendrá que aclararlo mi hija, por qué lo dijo y en qué contexto". En este sentido, Emma García resume sus declaraciones de la siguiente manera: "Gema ha vivido ciertos momentos y, como defensa a su madre, dijo eso".

Ana María Aldón planta cara a Gloria Camila por sus acusaciones

Pero hay algo más que Ana María Aldón quiere decir con respecto a la intervención de Gloria Camila en el plató de '¡De viernes!' y no piensa pasar por alto. Decide plantarle cara y alzar la voz contra lo que le acusa la hija de Rocío Jurado: "Me gastaría que dejara de decir que le falto el respeto a su padre. Yo tengo un hijo que va a cumplir trece años. No lo he hecho nunca y me gustaría que lo dejara de decir". Además, Ana María dice estar pasando por un mal momento personal y que trata de evitar estos temas porque "no me hacen bien".