Lorena Romera 15 SEP 2025 - 18:14h.

El hijo de Makoke explica cómo se encuentran tras conocerse que Marina Romero está batallando contra una enfermedad

La nuera de Makoke habla por primera vez de su enfermedad: "Saldremos más fuertes"

Javier Tudela ha reaparecido tras hacerse pública la enfermedad de su mujer, Marina Romero. El hijo de Makoke, que participó en la última edición de 'Supervivientes', ha compartido en sus redes una imagen en la que explica cómo se encuentran tras haber salido a la luz el estado de salud de la madre de sus dos hijos, Javier y Bianca, de cuatro y un año, respectivamente.

Son momentos muy complicados para la familia, que está llevando esta "batalla" con la mejor filosofía posible. La propia Makoke, que ahora se sabe que canceló la boda con Gonzalo por este problema de salud de su nuera, ha reconocido que no era consciente de la fortaleza de su hijo.

La influencer sevillana utilizaba su perfil de Instagram para hablar por primera vez de su enfermedad en una publicación en la que se ha sincerado sobre el "miedo" y los que están siendo "los días más difíciles", donde se está apoyando de su pareja, que está siendo el mejor compañero que podría tener a su lado.

"El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar", le ha dicho la cuñada de Anita Matamoros a Javier Tudela en este post que ya acumula cientos de mensajes de cariño y apoyo.

Ahora ha sido él quien ha reaparecido a través de su perfil oficial de Instagram, explicando cómo se encuentran tras hacerse público el estado de salud de Marina Romero. Porque, aunque por el momento se desconoce el diagnóstico exacto, la influencer sí que ha hablado de una "batalla" y ha compartido imágenes desde la camilla del hospital, con una vía intravenosa.

El que fuera concursante de 'GH VIP' ha compartido una instantánea desde un coche, mostrando tan solo medio rostro, oculto tras unas gafas de sol y con cierto gesto de agotamiento. Eso sí, su mensaje está cargado de positivismo.

"Vamos con todo y a por todo", ha señalado. Además, el hijo de Makoke ha aprovechado para agradecer a sus seguidores por las infinitas muestras de cariño en estas últimas horas. "Muchas gracias", escribe el joven, que está siendo apoyo incondicional para su mujer desde que conocieron el diagnóstico de su enfermedad.