Lorena Romera 09 OCT 2025 - 13:21h.

El exconcursante de 'Supervivientes' le ha dedicado a sus hijos unas emotivas palabras sobre el futuro y el tiempo

Javier Tudela le ha dedicado a sus hijos en común con Marina Romero un conmovedor mensaje. Unas palabras en las que reflexiona sobre la familia, los planes y el futuro, entre otras muchas cosas. Una de las reflexiones que más ha tocado a los seguidores del concursante de 'Supervivientes' ha sido en la que dice que "a veces no hay tanto tiempo como se quisiera". Y más ahora, que la familia hace frente por la enfermedad de la nuera de Makoke.

El también exconcursante de 'GH VIP' está en un momento de su vida de lo más reflexivo. Quizá, precisamente, por esa situación que atraviesan a raíz de las noticias de salud de Marina Romero, cuyo diagnóstico médico todavía no ha trascendido aunque ella sí ha hablado de una "batalla" y ha compartido imágenes desde el hospital.

Además, gracias a la concursante de la última edición de 'Supervivientes' sabemos que la joven se ha sometido recientemente a una operación y que estaban a la espera de unos resultados médicos. Aunque la pareja no entra en detalles médicos a través de las redes, sí que hacen partícipes a sus seguidores de cómo se encuentran en esta delicada etapa, marcada inevitablemente por este varapalo que les ha dado la vida.

A través de Instagram, el hijo de Makoke ha compartido un mensaje de lo más emotivo en el que habla de sus hijos, del futuro y del tiempo que tienen a su disposición para dedicarles tiempo de calidad, que a veces no es todo el que les gustaría. Aunque siempre hacen todo lo que pueden. "A veces pensamos que los planes con nuestros hijos solo caben en sábado o domingo, pero cualquier día puede ser el día perfecto. Un martes con risas, un miércoles con helado o un jueves con parque y zapatillas llenas de tierra", expresa el exconcursante de 'Supervivientes'.

"A veces el mejor día es ese martes sin prisa ni reloj, donde cambias el cole por un picnic o los deberes por una aventura", apuesta el creador de contenido. "No pasa nada por romper la rutina, al contrario: a veces ahí está la magia. Saltarse un día de cole no los aleja de aprender, los acerca a vivir porque la infancia también se escribe en días normales que terminan siendo inolvidables. Y cuando crezcan no recordarán los deberes, sino esos días que se salieron del guion", subraya el que fuera también concursante de 'GH VIP'.

Pero Javier Tudela es consciente que tanto él como Marina Romero son unos padres afortunados y que "no todos pueden permitirse parar un martes", que hay "muchas personas que se levantan temprano, que trabajan todo el día y que hacen malabares para llegar a todo" y que con eso "también es amor". Porque esos esfuerzos, como padres, son para "darles un futuro, aunque a veces no haya tanto tiempo como se quisiera".

"Cada familia hace lo que puede, como puede, y eso ya es muchísimo. Porque al final, el amor no siempre se mide en horas, sino en la forma en que miras, escuchas y estás cuando puedes", señala el hijo de Makoke, que estuvo en plató defendiendo a su madre durante su paso por 'Supervivientes', que ha emocionado a sus seguidores con esta reflexión sobre el tiempo con sus hijos, Javi y Bianca, de cuatro y dos años, en común con Marina Romero.