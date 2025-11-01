El que fuera participante de 'Bailando con las Estrellas' y Lidia Torrent empezaron en 2017 tras conocerse en 'First Dates'

Su historia de amor nació con el tiempo y en medio de una atmosfera muy romántica por el propio programa donde trabajaban

MadridUna de las parejas más sonadas que ha dejado en su memoria 'First Dates' es la que formaron Matías Roure, concursante último concursante en abandonar 'Bailando con las Estrellas’ y Lidia Torrent' durante varios años. El barman y la influencer se conocían en 2016 como parte del programa de citas y tres años les duró el amor hasta que se produjo la ruptura. Reconstruimos la cronología de su historia de amor:

Unidos por el trabajo

En abril del 2016, Mediaset, habría el restaurante del programa de citas 'First Dates', un lugar donde encontrar el amor puede surgir en una cena antes las cámaras de televisión. Lidia Torrent y Matías Roure, formaban parte del elenco del programa, ella como camarera y él como 'barman'.

Lo suyo no fue un amor a primera vista, al comienzo de conocerse y entre bambalinas hubo choques de carácter y cierta tensión, que finalmente acabo mitigando. "Lidia al principio me caía mal. Nos caíamos mal porque estábamos todo el día juntos y saltaban chispas", llegó a afirmar el argentino.

Con el paso del tiempo, ambos se dieron cuenta de que además de una evidente atracción física, tenían varias cosas en común y empezaron a pasar tiempo juntos, como amigos, tras las cámaras. El paso de compañeros de trabajo a formar pareja fue muy progresivo y decidieron confirmar su relación en 2017. "Yo sé que nos mirábamos y había fuego", llegó a admitir Lidia Torrent en 'Mi Casa es la Tuya'.

No hubo un punto de inflexión, sino que la relación se fraguó de manera muy progresiva. El primer beso fue "un beso casero" a pesar de que el 'barman' no recuerde el lugar exacto pues "no tenía los pies en el suelo".

Tres años de relación

En 2017 formaban una de las parejas más conocidas de la televisión, convirtiéndose también en una de las más queridas por los espectadores. Su afinidad se notaba tanto dentro como fuera de las cámaras, y durante los tres años que estuvieron juntos compartieron numerosos momentos en redes sociales y en eventos públicos.

Viajes, cenas, celebraciones y muestras de cariño reforzaban la imagen de pareja sólida y enamorada en redes sociales. Pero su historia de amor no fue un camino de rosas y también usaron las redes sociales para mandarse mensajes, indicios de que había tensión en la pareja. "La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar", publicaba ella en Instagram a mediados del 2019.

En junio de ese mismo año, Matías Roure, el ya exconcursante de 'Bailando con las Estrellas', anunciaba en redes sociales que habían puesto fin a su relación. "Hay caminos que se cruzan y otros que se separan, nuestra historia fue bonita Lidia Torrent. Gracias. Sé feliz", escribió el argentino como despedida.

Ambos confirmaron que lo suyo terminó de forma respetuosa, manteniendo cierto nivel de amistad, compañerismo o al menos profesionalidad, especialmente al seguir trabajando en el mismo programa.

"A pesar de la relación que tuvimos somos compañeros de trabajo, somos familia, somos amigos y lo bueno que le pase tanto a ella como a mí, a mis compañeros de trabajo, me pasa a mí. O sea, lo disfruto", comentó el 'barman' en su momento.