Matías Roure abandona el programa y explica entre lágrimas el motivo: "No quería que esto acabara, Sara"

Matías Roure ha abandonado la competición y le ha explicado entre lágrimas el motivo a su maestra de baile: "Contigo he recuperado al niño que fui"

Todas las actuaciones de la gala 7 de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







El paso de Matías Roure por 'Bailando con las estrellas' ha sido un tanto agridulce. Por un lado, el barman de 'First Dates' vivía un momento muy dulce debido a la gran conexión que tiene con Sara Orriols, su maestra de baile, pero, por otro lado, su esfuerzo sobre la pista de baile no acababa de ser bien valorado por parte del jurado.

Matías Roure y el jurado han vivido ya varios momentos muy tensos en los que algunos de sus miembros le han echado en cara al participante su poca evolución. Para colmo, Matías también ha vivido algún que otro choque con Valeria Mazza, presentadora del programa, e incluso ha hecho frente a las críticas de sus compañeros. Y la cosa no había hecho más que empezar.

Al inicio del programa, Jesús Vázquez le explicaba a la audiencia que en esta séptima gala de 'Bailando con las estrellas' había una ausencia notable que más adelante explicarían, la de Matías Roure. Tras finalizar las actuaciones de los seis aspirantes a la repesca, llegaba el turno de ampliar la información de voz de Sara Orriols, la maestra de baile del argentino:

"Matías está súper triste, la última vez que nos vimos lloramos los dos. Es triste, pero cuando suceden cosas que no puedes controlar no te queda más opción que aceptarlo (...) No sé qué va a pasar con nosotros, el otro día él me decía "gorda, a mí me encantaría que fuésemos amigos para toda la vida".

Matías explica emocionado el motivo por el que abandona

Era el propio Matías Roure quien, entre lágrimas, le explicaba a su maestra de baile, Sara Orriols, el motivo por el que se ha visto obligado a abandonar la competición. Matías, que ya se sentía tocado en la gala anterior, se rompía al contar que "su cuerpo ha dicho basta":

"El sábado empecé a notar mucho dolor en la espalda baja, en la lumbar, fui al fisioterapeuta pero la cosa no mejoró. Me sabe muy mal no poder seguir. Decidí reunirme con Sara para contarle lo que me estaba pasando, para explicarle que no puedo seguir, pero que cuando yo la encontré ya gané (...) Yo con ella he sentido como si fuéramos dos cuerpos con un solo corazón, me sentía cuando estábamos juntos como si fuéramos dos niños que se encuentran en un parque, tú me hiciste volver a ese niño. Hemos disfrutado cada ensayo, cada abrazo, cada sonrisa, cada gala. Yo no quería que esto se acabara, Sara".