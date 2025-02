Jaime Astrain reaparece con su hija tras las palabras de Lidia Torrent sobre su crisis . El exfutbolista se encuentra atravesando un momento delicado y ha decidido refugiarse en la pequeña Elsa, la niña que naciera fruto de su relación con la que fuera presentadora de ' First Dates ' hace dos años y medio.

El modelo, que hace unos días mostraba su postura frente a esta mediática situación que está viviendo , ha pasado todo el fin de semana con la niña , a la que no ha dejado de mostrar a través de sus redes sociales desde el viernes por la tarde. Curiosa cuando menos la primera publicación del almeriense, que coincidía con el momento exacto en el que la hija de Elsa Anka rompía su silencio para ofrecer a la prensa declaraciones sobre su crisis sentimental.

Jaime, al que Lidia Torrent acusaba el pasado mes de septiembre de no ir nunca al parque con su hija , sorprende ahora compartiendo precisamente un carrusel de imágenes en el que se le puede ver con la niña en un parque. Unas imágenes que llaman la atención y que han llevado a sus seguidores a mandarle mensajes de ánimo. "Jaime, eres un padrazo", le dice una seguidora en un intento de reconfortarle. "Tu hija siempre será tu hija y ella te adora. Las relaciones si hay que forzarlas... ahí no es. Te mereces ser feliz, la vida es corta... Te queremos".

Pero padre e hija no estaban solos. Con ellos se encontraba la propia Lidia Torrent , encargada de inmortalizar algunas de las imágenes de este plan familia r .

Los motivos que han propiciado esta crisis no son "ni graves ni irreconciliables", por ello, por el bien de la pequeña y como paso hacia esa posible reconciliación, han decidido pasar todos juntos un bonito día en los Jardines del madrileño Parque del Buen Retiro.

No obstante, y aunque hayan intentado camuflar su encuentro, este no ha pasado desapercibido, pues ambos han publicado imágenes con su hija en el mismo sitio, el mismo día y sobre la misma hora. La niña lleva la misma ropa en sendas publicaciones y las fotos en las que aparecen Jaime y Elsa o Lidia y la pequeña no son selfies, sino que habrían sido realizadas por ellos mismos.