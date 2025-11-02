Lidia González 02 NOV 2025 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ confiesa si le va a dejar algo de herencia a su novio, Fran Benito

Fani Carbajo habla sobre el futuro de su relación con Adara Molinero

Fani Carbajo ha vuelto de ‘Supervivientes All Stars’ con muchos planes para su futuro y ha comentado con los colaboradores de ‘En todas las salsas’ todo lo que está comenzando a organizar. La influencer ha opinado sobre la última polémica de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, lo que le ha llevado a desvelar cómo va a repartir todo su patrimonio en su testamento. La creadora de contenido se sienta en el plató y cuenta todos los detalles al respecto. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho en Mediaset Infinity!

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ dejado sin palabras a todos los presentes en el programa al hablar de su boda con Fran Benito tras su paso por Honduras y continúa dando nuevos datos sobre su relación. Ahora que ha formado una familia sólida junto a su chico, su hija en común y su hijo Emilio, la influencer confiesa si le va a dejar algo a su novio.

“Por lo que pueda pasar en un futuro”, comienza explicando sobre la importante decisión que ha tomado respecto al reparto de su herencia. La influencer tiene muy claro lo que va a hacer y no ha dudado en decirlo delante de los colaboradores, a pesar de las opiniones contrarias que se generan en la mesa. “Tengo que hacerlo”, asegura la que fuera concursante de ‘Supervivientes’.

Fani Carbajo nunca tiene problemas para ser transparente y se moja a la hora de hablar de dinero. Por este motivo, no solo ha explicado qué va a hacer en el testamento, sino que también se sincera sobre lo que ha hecho con lo que ha ganado en ‘Supervivientes All Stars’. Además, desvela qué le parecería averiguar que Adara Molinero ha tenido un caché superior al suyo. ¡Dale al play y no te pierdas nada!

Fani Carbajo, de nuevo, se convierte en invitada de ‘En todas las salsas’ para actualizar todos los detalles de su vida tras haber concursado en ‘Supervivientes All Stars’. La creadora de contenido ha hablado sobre el futuro de su relación con Fran Benito y qué va a hacer con la herencia en su testamento. Además, la madrileña se sincera sobre el futuro de su amistad con Adara Molinero tras el acercamiento que han protagonizado en Honduras. ¡Descúbrelo, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!