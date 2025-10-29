Natalia Sette 29 OCT 2025 - 11:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente sobre su encuentro con Naomi y confiesa cómo está su relación

Claudia Martínez, muy decepcionada con Tania Déniz

¿Vuelven a ser amigas Claudia Martínez y Naomi Asensi? Las exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han dejado boquiabiertos a todos sus seguidores al volver a compartir varias fotos juntas en su Instagram. Después de que Naomi se sincerara sobre su distanciamiento con ella, las redes han estallado al verlas de nuevo juntas. Ahora, Claudia desvela en qué punto está su relación con Naomi tras su acercamiento.

Las creadoras de contenido eran muy amigas, o así lo mostraban a través de sus redes sociales, siempre haciendo planes juntos y compartiendo momentos. Sin embargo, de unos meses para aquí, dejaron de verse y todo el mundo se pregunta por qué y más cuando ambas han estado atravesando crisis personales . Alba Carrizo, colaboradora de ‘En todas las salsas’ ha hablado directamente con Claudia para descubrir qué está pasando entre ella y Naomi. “Le pregunté si después de esa quedada volverían a ser amigas como siempre”, explica Alba.

Claudia, honesta como siempre, no duda en responder y explicar en qué punto se encuentra con la que un día fue su íntima amiga. “No sabe cómo va a ir la relación”, comenta Alba sobre la conversación que tuvo con ella. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, confiesa cómo se siente ahora mismo con respecto a la amistad a pesar de la incertidumbre que siente.

Amor Romeira no se calla ni una, no lo ha hecho nunca y no lo hace ahora. La colaboradora de televisión llega a ‘En todas las salsas’ para dar su opinión sobre los cotilleos que están a la orden del día en el mundo influencer. “Yo creo que es una relación forzada, no tienen nada en común”, opina Amor sobre la amistad de las dos influencers. La canaria está convencida de que la foto que han subido juntos es por generar visitas y no porque estén recuperando la amistad.

Este programa de ‘En todas las salsas’ viene cargado de entrevistas y salseos tanto por parte de la alfombra roja de los ‘GenZ Awards’, como por las invitadas. Fani Carbajo y Amor Romeira llegan al videopodcast con la intención de dejar a todos los espectadores sin palabras. Las colaboradores de televisión destapan su conversación con Gabriella Hahlingag sobre su ruptura con Manuel González y proporcionana nueva información sobre la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé ¡Escucha todas sus declaraciones haciendo click en el video!