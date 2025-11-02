Miri Pérez-Caballero responde a Fani Carbajo con un gran zasca tras poner en duda su romance con Albalá

Miri Pérez-Caballero ha contactado con '¡Vaya fama!' para contestar en directo a Fani Carbajo y lanzarle un guiño a Albalá

Alejandro Albalá responde en la gala final de 'Supervivientes All Stars' a la petición de cita romántica de Miri: "Quiero saberlo, por favor"

Sin duda alguna una de los momentazos que ha dejado la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' es el romance surgido entre Miri Pérez-Caballero y Alejandro Albalá. Los supervivientes, que en un principio estaban en playas distintas, aprovechaban cada gala para intercambiarse piropos y mimos hasta que se produjo la ansiada unificación y pudieron dar rienda suelta a sus emociones.

Sin embargo, han sido muchos los que han puesto en duda que lo suyo fuera real y no tardaron en surgir los primeros comentarios que hablaban de un "intento de carpeta" en el comportamiento de los concursantes. Una de las personas que más críticas se ha mostrado con el supuesto romance ha sido Fani Carbajo.

La madrileña, no solo cree que el felling entre Miri y Albalá fue exagerado para dar espectáculo, si no que además cree que todo es un plan de Miri por lograr foco: "Puede que Alejandro sienta algo por ella, pero Miri seguro que no, ella le va a hacer daño".

Ahora que el concurso ha acabado, Miri ha podido escuchar las palabras de su compañera de reality y responderle con un rotundo zasca que ha dejado a Fani, presente en plató, con la boca abierta: "Como comprenderéis, lo que diga Fani no me importa, ella no sabe nada, si la echaron en la semana dos o tres...".

Miri quiere "algo más que un refresco" con Albalá

Tanto Miri como Albalá reconocieron durante la gala final de 'Supervivientes All Stars' que quieren verse fuera y tener lo que podríamos llamar "una cita". Miri, que ha conectado en directo con '¡Vaya fama!', no solo ha reafirmado sus palabras, si no que mirando a cámara ha pedido que la cita sea algo "más que una Coca-cola con él".