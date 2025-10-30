Lara Guerra 30 OCT 2025 - 23:23h.

Alejandro Albalá responde desde el plató a la gran propuesta de Miri Pérez

Los supervivientes se confiesan y desvelan cuál ha sido su peor y mejor momento en Honduras: "Pensaba que no estaba a la altura"

Compartir







Ha llegado el momento de conocer quién será el gran ganador de la edición de 'Supervivientes All Stars 2025'. Después de varios meses luchando en cada prueba y con el peso de los estragos que causa la isla de Honduras; Miri, Torres, Tony o Jessica Bueno ponen fin a una edición inolvidable. Y como no podía ser menos, Jorge Javier ha preguntado a los concursantes cómo se sienten y en el caso de Miri, el presentador no ha dudado ni un momento en preguntarle por Alejandro Albalá.

El exconcursante ha sido un gran apoyo para ella y el acercamiento entre ellos no dejó de crecer; tal es así que en la ausencia del propio Albalá, Miri hizo una gran petición en la gala anterior: ": "Alejandro se fue hace unas cuantas semanas y el concurso ha seguido evolucionando. Si hubiera estado pues quién sabe...para mi es super especial Sonia, lo es Alejandro...por favor, ojalá tener una cita al salir del programa".

Ante esta petición y aprovechando que Alejandro Albalá se encuentra en plató, la conversación ha salido en la gran final del reality: "Creo que todos estamos completamente entregados y si el público ha decidido que estemos aquí, pues yo con ellos a tope. Creo que todos merecemos ganar este programa", comienza Miri.

Sin embargo, Jorge Javier le pregunta emocionalmente quién le gustaría que estuviera allí con ella: "Sin duda me gustaría que estuvieran Alejandro y Sonia"; a lo que el presentador recuerda la cita que le pidió en la pasada gala. La superviviente ha confesado que "espero que haya confirmado la cita, quiero saberlo por favor, estaría muy bien. No tengo noticias sobre mi propuesta".

Alejandro Albalá responde a la gran propuesta

"Estoy aquí, quiero una cita con ella mil por mil, no hay duda", confiesa muy sonriente el exconcursante. Por último, Jorge Javier le recuerda su presunta relación con Froilán, a lo que ella responde "Froilán sabe que le quiero muchísimo. Le mando un beso enorme y espero que me esté viendo y que le haya encantado todo el concurso".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La petición de Miri Pérez a Alejandro Albalá