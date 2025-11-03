Lidia González 03 NOV 2025 - 11:03h.

Las concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ hablan, por primera vez, de su experiencia en la religión a la que pertenece su familia

Adara Molinero habla de su paso por el reality

Adara Molinero ha regresado tras quedarse a las puertas de la gran final de ‘Supervivientes All Stars’ y ha podido reencontrarse con su madre, Elena Rodríguez, quien la recibía con los brazos abiertos. A pesar de ser algo que no han hablado con frecuencia en televisión, lo cierto es que madre e hija proceden de una familia con unas creencias muy concretas. Las que fueran concursantes de ‘Supervivientes’ se abrían en canal en su videopodcast, ‘En las mejores familias’, para hablar de la religión a la que pertenece su familia. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Las exconcursantes de ‘Gran Hermano’ recibían a dos invitadas muy especiales, Noemí Navarro y Mar Pérez, para contar cómo han convivido con esta creencia. Las influencers hablaban, por primera vez, de la fe que está instaurada en su familia desde hace generaciones y que compartían con las invitadas. “Ha sido una bomba inesperada”, reaccionaba una de las invitadas al enterarse.

Madre e hija, que han atravesado un complicado momento en su relación antes del reality, nunca se habían pronunciado hasta la fecha respecto a sus creencias y, ahora que tenían la oportunidad han aclarado si ellas pertenecen a esta religión. La finalista de ‘Supervivientes All Stars’ cuenta que viene de su familia por parte de madre: “Mis abuelos lo son”.

La madre de la creadora de contenido explica que su familia pertenece a esta vertiente del cristianismo, pero aclara que su vivencia no tiene nada que ver con la de sus invitadas, quienes fueron repudiadas tras el divorcio de Mar Pérez. “Yo no lo he vivido de la misma manera”, aseguraba. A pesar de que las personas que pertenecen a esta fe tienen una serie de normas muy estrictas, Elena Rodríguez desvelan cómo han vivido esta situación en su entorno, en el que hay presentes distintas religiones.