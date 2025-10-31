Hablamos de Adara Molinero sobre su paso por 'Supervivientes All Stars' y su amistad con Fani Carbajo

Antes de que la palapa se cerrase hasta la siguiente edición, el plató de ‘Supervivientes All Stars 2025’ recibió a la última expulsada del programa, Adara Molinero, para vivir la gran final del reality que estuvo cargada de emoción y tensión. La hija de Elena Rodríguez apareció con un pantalón corto vaquero, descalza y con la parte de arriba del bikini y quiso conceder a esta web una entrevista para hacer un repaso sobre esta experiencia tan extrema que acaba de finalizar.

Adara Molinero hace un balance por su paso por Honduras

Adara Molinero es más que una experta en realities, pues no hay casa ni isla que se le resista. Por eso no dejó pasar la oportunidad de volver a concursar como superviviente, pero, esta vez, acompañada de su madre, Elena Rodríguez. La influencer se ha quedado a las puertas de la final- y tal y como nos ha contado en el vídeo al que puedes dar play - ha hecho un repaso por los momentos más difíciles y bonitos que ha vivido en esta dura aventura que comenzó hace dos meses en Honduras. Entre las respuestas que nos ha dado a nuestras preguntas, Adara se ha sincerado sobre por qué le hubiese gustado ganar el concurso y qué hubiera hecho con los 50.000 euros del premio.

La amistad entre Adara Molinero y Fani Carbajo

Dicen que del amor al odio hay tan solo un paso y parece ser que de la enemistad a la reconciliación entre dos amigas, también. Antes de entrar a concursar a 'Supervivientes All Stars 2025', Adara Molinero y Fani Carbajo protagonizaron varios encontronazos cargados de reproches, llegándose a insultar con adjetivos como "patética" o "mentirosa", pero parece ser que todo esto ha quedado en el pasado porque las aguas cristalinas de 'Cayo Paloma' han traído la calma a su relación creando un fuerte vínculo que parece imposible de romper. Adara Molinero y Fani Carbajo han querido hablar con esta web sobre cómo llevarán su amistad y qué planes tienen entre las dos tras finalizar el programa. El primer gran paso que han dado tras su reconciliación es la de desbloquearse de redes sociales y darse sus respectivos números de teléfono para seguir en contacto. Si quieres enterarte de todo lo que nos han contado, puedes darle play al vídeo.