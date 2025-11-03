Patricia Fernández 03 NOV 2025 - 03:14h.

Rubén Torres no puede evitar las lágrimas al entrar al plató del debate final de Supervivientes All Stars

Rubén Torres entraba al plató tras proclamarse ganador de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars', donde se reencontraba con muchos de sus seres queridos y, al sentir el apoyo de ellos y el público en plató, se emocionaba mucho con este momento: "Estoy en un sueño".

"Supervivencia es tu apellido, en una segunda edición de 'All Stars' que ha sido la más bestia. He visto un Torres, que más allá de la superviviencia, se ha ido abriendo poco a poco", reflexionaba Sandra Barneda al tener sus primeras palabras con Torres ya en el plató.

Tras repasar su gran paso por Honduras, donde ha habido luces y sombras con sus compañeros, como con Adara Molinero, este analizaba la relación que ha tenido con su compañera: "Teníamos discusiones fuertes y luego llegó un momento en que empezamos a llevarnos mejor". El que confesaba que es lo mejor y lo peor de convivir con ella.

Después de este sincerarse, Sandra Barneda también preguntaba a Adara Molinero por lo mejor y lo peor de Torres. Ella comenzaba por lo peor y se emocionaba al decirle lo mejor que piensa sobre él: "Eres una gran persona, eres muy bueno, siempre intentas ayudar, estaré agradecida siempre por cómo te has comportado conmigo".

Adara se levantaba de su asiento en el sofá para acercarse a Rubén, sentado en el medio del plató junto a Sandra Barneda, para darse un bonito abrazo. "Te lo mereces", le decía Adara a su compañero tras haberse convertido en el ganador y este se mostraba muy agradecido con todo esto: "Qué bonitas palabras".

Las palabras de Sandra Barneda al presenciar este momento

"Hay momentos que no se olvidan, cuando una está fastidiada de verdad, momentos de pánico absoluto, que estuvieran", decía Sandra Barneda recordando el mal momento que vivió Adara ante una fuerte tormenta y cómo recibió el apoyo de sus compañeros, a lo que añadía: "Aunque tratemos de ser rencorosos, solo los que participáis sabéis lo duro que es, esa tremenda fue tremenda, a cada uno le dio por lo que le dio y ahí, en ese momento, solo te podían ayudar tus compañeros y fueron muy generosos".