La actriz y modelo habla del momento en el que tocó fondo tras perder la custodia de su hijo

Mónica Pont, destrozada por las críticas de su familia: "Necesito salir de plató para ir a devolver"

Mónica Pont ha decidido hablar en primera persona sobre el momento en el que se encuentra y ha ahondado también en las situaciones más complicadas de su vida. La que fuera colaboradora de 'Fiesta' y de 'Tardear', que ahora estrena obra de teatro en España, se ha sincerado y ha recordado los duros episodios que le llevaron a tener pensamientos suicidas.

Tras pasar por una etapa en la que ha reconocido que llegó "a tocar fondo", la actriz y modelo se encuentra mejor y preparada para hablar de sus momentos más duros e incluso de cuando llegó a pensar en el peor de los finales. Mónica Pont lo ha hecho en una entrevista que ha concedido a la revista 'Lecturas' tras volver a España después de ocho años estar viviendo en México.

Mónica Pont ha contado que su infancia ha estado marcada por episodios de abandono y un terrible secreto familiar en torno a su padre. En la actualidad, no tiene relación ni con su madre ni su hermana Eva y sus reproches en público son una herida que arrastra, pero que no es nada comparable al dolor de perder la custodia de su hijo y llevar una larga batalla legal, que le ha hecho en algunas ocasiones verse sin fuerzas para seguir tirando.

Pese a mostrar carácter y ser una mujer dura, esos momentos le han hecho tocar fondo y llegó a pensar "en hacer alguna tontería" hasta que pidió ayuda psicológica. "Varias veces pensé en el suicidio. Yo no quería vivir sin mi hijo y cuando se lo conté a mi psicólogo me dijo 'deja de preocuparte y empieza a ocuparte'". Y así relata que hizo.

"Estaba en 50 kilos, se me caía el pelo, se me había retirado la regla, estaba demacrada y sin ganas de levantarme de la cama", Mónica Pont

Al revisar esa etapa tan difícil de su vida, la actriz reconoce que vivió al borde del abismo. "Estaba en 50 kilos, se me caía el pelo, se me había retirado la regla, estaba demacrada y sin ganas de levantarme de la cama", ha confesado antes de empezar su remontada.

La terapia y conversaciones con el psicólogo lograron que despertara y comenzara a preocuparse por ella misma y su estado, si quería de algún modo recuperar a su hijo. "Si yo no estoy bien, no voy a poder ayudar a mi hijo, ni a nadie", son las palabras que la televisiva se ha ido repitiendo todo este tiempo para remontar el ánimo y luchar por lo que siempre ha querido.

En la actualidad, Mónica Pont y su hijo Javier, de 21 años, fruto de la que fue su relación con el empresario Javier Segrera, comparten una entrañable relación y ella vuelve a pisar las tablas de los escenarios con la obra 'Sofocos IA'.