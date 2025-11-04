La cita de los exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' en un restaurante con premio al mejor cachopo

Silvia Herreros 04 NOV 2025 - 16:29h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' organizan una quedada para comer cachopo, plato típico de la gastronomía asturiana

Miri Pérez-Cabrero hace una importante petición tras su regreso a España

Compartir







Tras el fin de la última edición de 'Supervivientes All Stars', los concursantes que han formado parte de esta salvaje entrega del reality de Telecinco han querido cerrar esta etapa de su vida dándose un homenaje. Mientras Torres, ganador del concurso de supervivencia, sorprende con su vuelta al trabajo, sus compañeros Alejandro Albalá, Iván González, Noel Bayarri, Carlos Alba y Sonia Monroy tienen una cita gastronómica en el centro de Madrid.

El cachopo, ese plato asturiano con el que tanto soñaban en los Cayos Cochinos, ha sido el protagonista de su último encuentro. El hambre que pasaron en las playas y la mezcla de sabores y texturas hizo que, "desde el segundo día", fantaseasen con el día en el que pudiesen sentarse todos juntos a la mesa para degustar este manjar, que se prepara empanando y friendo dos filetes de ternera rellenos de jamón serrano y queso.

PUEDE INTERESARTE Alejandro Albalá llama la atención con una misteriosa reflexión: su enigmático mensaje

Tras reencontrarse durante el debate final de 'Supervivientes All Stars' y viendo que su aventura terminaba, Alejandro Albalá, Iván González, Noel Bayarri, Carlos Alba y Sonia Monroy han decidido organizar una quedada antes de que sus caminos vuelvan a separarse y cada uno retome sus vidas por separado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con el objetivo de poner fin a su "antojito", los amigos y compañeros se han dado cita en un restaurante situado en el barrio de Salamanca. Un lugar que abrió sus puertas en el año 1959 y en el que están especializados en la gastronomía tradicional asturiana.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El cachopo es uno de los platos estrella de la casa. Con él han logrado varios premios y reconocimientos. Tras ganar el título a Mejor Cachopo de Madrid en 2016, el restaurante continuó esforzándose y participando en concursos internacionales, como el Concurso Internacional al Mejor Cachopo del Mundo, en el que han sido finalistas al mejor cachopo de la capital durante varios años consecutivos.

De un tamaño considerable y acompañado por su correspondiente guarnición de patatas fritas, el cachopo de Hermanos Ordás - restaurante que tras el fallecimiento de sus fundadores ahora regentan dos de sus antiguos trabajadores - tiene un precio de 30 euros el plato.

Debido al tamaño de los mismos (y a juzgar por el número de platos que puede verse en la mesa), parece que los amigos pidieron tres raciones de cachopo para compartir entre los cinco. "Yo sinceramente espero que os guste, porque la que os he dado desde el segundo día, todos los días hablando del cachopo...", ha dicho Iván sintiéndose en cierto modo responsable de que a sus amigos les gustase el cachopo del restaurante asturiano al que han ido a comer.