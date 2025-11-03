Miri Pérez-Cabrero, sobre su relación con Alejandro Albalá: "No hay que tener miedo al amor"

Tras dejarlo con su novio, la finalista de 'Supervivientes All Stars' le pidió a su compañero de reality que la invite a una cita: "Quiero que me lleve a comer algo", nos dijo

Rubén Torres revela en qué se gastará los 50.000 euros del premio de 'Supervivientes All Stars 2025'

Compartir







Miri Pérez-Cabrero quedó tercera en el concurso más extremo de la pequeña pantalla, 'Supervivientes All Stars', que consagró campeón a Rubén Torres el pasado jueves en una final ajustadísima. Aunque Miri era una de las grandes favoritas, las votaciones estuvieron muy parejas entre ella, Jessica Bueno, que quedó segunda, y el que se coronó como el mejor. Sin embargo, la concursante no lo lamenta y destacó lo que se lleva de bueno del concurso, en una charla mano a mano con esta web durante la rueda de prensa de balance del show que tuvo lugar hoy en las instalaciones de Mediaset.

Los finalistas viajaron de regreso al país y llegaron este fin de semana tras casi dos meses en los Cayos Cochinos en condiciones verdaderamente extremas: el huracán Melissa azotó el Caribe justo cuando se aproximaba la final y el coletazo del tifón llevó tormentas verdaderamente violentas a la isla de 'Supervivientes'. Sin embargo, consiguieron superar tanto las pruebas de la naturaleza como las del concurso y su valía fue reconocida por sus seguidores con sus votos. Los concursantes aterrizaron y se dejaron ver anoche en el debate final del concurso, donde hablaron de las dificultades del programa y conocieron las repercusiones que tuvo el programa en el público y los colaboradores, ya que durante los días en Honduras permanecen aislados de todo tipo de comunicaciones.

Tras ese primer contacto con la realidad, ofrecieron una rueda de prensa para los medios de todo el país en las instalaciones de Mediaset. Allí pudimos hablar con todos ellos y conocer sus primeras sensaciones. "Aun no he salido mucho a la calle, pero sí que necesitaba llegar a España, estar con los míos, sentir sus abrazos, y el calor español", nos dijo Miri, una de las participantes que más ha dado que hablar, no solo porque fue una de las mejores en las pruebas sino también porque dio algo de contenido romántico: mucho se habló de su complicidad con Alejandro Albalá, quien dejó la isla hace ya semanas, lo que cortó de cuajo una relación en ciernes que parecía claro que podía concretarse. Ahora, habrá que ver qué pasa en el exterior con esta pareja. Ya tuvieron un momentazo juntos anoche en la gala de cierre del reality.

Por lo pronto sabemos que Miri está muy interesada en "conocer mejor" a su compañero de aventuras. Tanto, que en un directo dijo públicamente que quería que la invitase a una cita. Y él aceptó. Por eso, nuestra primera pregunta para la influencer fue qué plan le gustaría hacer con Albalá. Su respuesta nos dejó en claro que no le importa el plan sino estar con él. Además, nos habló de lo que piensa su familia sobre él, y aseguró que está dispuesta a entregarse al cien por cien a una relación: "No hay que tener miedo al amor. No se puede entrar con miedo. Voy abierta de corazón y que sea lo que tenga que ser".

Dale Play para escuchar de su propia boca lo que espera que pase con Albalá ahora que los dos han regresado a España.