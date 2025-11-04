Lorena Romera 04 NOV 2025 - 13:17h.

Rubén Torres ha vuelto a su trabajo tras ganar 'Supervivientes All Stars'. El que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' ha comunicado esta inesperada decisión a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido una foto desde su puesto de trabajo, en el camión de bomberos.

Tan solo han pasado unos días desde su aterrizaje en España. Han sido 56 días de supervivencia, pero el de Barcelona, de 33 años, ha decidido recuperar de golpe su normalidad. Al contrario que Jessica Bueno, que anunciaba hace apenas unas horas que necesitaba tomarse un tiempo para sí misma y para recuperar su vida poco a poco, Torres ha preferido dejarse de medias tintas.

Y es que el que fuera tentador de la última edición de 'La isla de las tentaciones' reconoce que extrañaba mucho sus labores de bombero, por eso tan solo ha esperado unos días para volver a su puesto de trabajo. "Hoy he vuelto a trabajar de bombero y, la verdad, lo echaba mucho de menos", reconoce el ganador de 'Supervivientes All Stars', que está encantado con haber recuperado su vida tal y como era antes de poner rumbo a Honduras.

"¿Sabéis cuántas veces he soñado con este momento?", escribe el catalán junto a un vídeo en el que le vemos pasando su primera noche en casa, descansando junto a su novia, Laura Cantizano, y Braco, su mascota y compañero de vida. "Creedme que la felicidad está en estas cosas tan sencillas, que las tenemos tan cerca que no las vemos", reflexiona.

Rubén Torres cuenta qué hará con el dinero de 'Supervivientes All Stars'

Respecto a los 50.000 euros del premio de 'Supervivientes All Stars', Torres tiene bastante claro lo que hará. Tiene dos objetivos: a corto plazo, un viaje con su chica. Después, invertir en un proyecto en el que lleva pensando "mucho tiempo" y que cree que ahora es la oportunidad perfecta para hacerlo realidad.