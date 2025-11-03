La exmodelo y presentadora repasó junto a Joaquín Prat su vida profesional, su papel como madre y abuela, y habló con serenidad de su relación pasada con el exfutbolista Guti

El plató de ‘El tiempo justo’ vivió una tarde de emociones y recuerdos con una invitada muy especial. Arantxa de Benito, tras la visita de su hija Zayra la semana pasada, se sentó frente a Joaquín Prat para hablar sin filtros de su vida, su carrera y de cómo ha aprendido a encontrar la calma después de años de exposición mediática.

“De aquella Arantxa de ‘Ponte las Pilas’ queda la pasión por la música, sigo siendo una melómana empedernida”, recordó sonriente, rememorando sus inicios televisivos en Televisión Española hace ya tres décadas.

“Han cambiado mucho las cosas, la televisión, la música, nosotros… pero la energía sigue siendo la misma”, aseguró.

Arantxa repasó también su faceta solidaria, vinculada desde hace 15 años a la ONG Infancia sin Fronteras. “Después de viajar a Nicaragua te cambia la mirada. Sigues teniendo tu casa, tu vida, pero aprendes a valorar lo importante”, confesó.

Una filosofía que, según dice, ha intentado transmitir a sus hijos: “Creo que ellos han heredado mi parte generosa y solidaria”.

Orgullosa de su hija Zayra

La exmodelo habló con orgullo de Zayra, quien reapareció hace unos días en el mismo programa para explicar su retirada temporal de las redes sociales. “Es una niña sin filtros, muy auténtica, y me emociona ver en la mujer en la que se ha convertido”, afirmó. “Ser abuela es lo más bonito que me ha pasado en la vida”, recalcó emocionada.

Arantxa habla sobre Guti

Ya en la recta final, Joaquín Prat no eludió las preguntas sobre su expareja, el exfutbolista José María Gutiérrez ‘Guti’. Arantxa habló con serenidad: “Hace 15 años que me separé y 25 que terminó aquella etapa. Cada uno por su lado, deseando lo mejor a la otra parte”.

La presentadora dejó claro que, pese al tiempo y la distancia, mantiene el respeto: “Si nos viéramos, por supuesto que nos saludaríamos. Cada uno tiene su vida hecha y los hijos ya son adultos”.

“Vivo otra etapa: más tranquila, más mía”

En la actualidad, Arantxa se dedica a proyectos personales, su familia y su nieto. “Ahora mi prioridad es mi hogar, mi madre, mis hijos, y también yo. Estoy tranquila, feliz y con ganas de seguir disfrutando”, confesó con una sonrisa.

La entrevista cerró con un emocionado Joaquín Prat recordando la amistad de sus padres con el fallecido Rafael de Benito, padre de Arantxa, a quien describió como “un grande de la radio y una persona entrañable”.