Raquel Bollo se pronuncia sobre el nuevo amor de Irene Rosales

Raquel Bollo opina sobre la nueva relación de Irene Rosales mes y medio después de separarse de Kiko Rivera

La foto del primer encuentro entre la exconcursante de 'GH Dúo' y Guillermo: así se conocieron, hace cinco años

Raquel Bollo reacciona al nuevo amor de Irene Rosales. La que fuera íntima amiga de Isabel Pantoja ha sido preguntada por la nueva relación de la exconcursante de 'GH Dúo', quien parece haber recuperado la ilusión al lado de un apuesto hombre apenas mes y medio después de separarse de Kiko Rivera.

La mamá de Ana y Carlota Rivera llevaría meses quedando y conociendo en la intimidad a Guillermo, un empresario sevillano de 40 años recién divorciado y padre de un hijo al que conoció hace cinco años. Preguntada por el nuevo romance de la empresaria, la exmujer del difunto Chiquetete no ha dudado en mostrar su asombro.

Y es que, horas después que conocerse la separación de Kiko e Irene, la influencer era pillada durante una de sus citas. En aquel momento, la de Gines negó tener con él cualquier tipo de relación sentimental. "Ella me dijo que era un amigo. Me dijo que era un amigo y que se la iba a ver en más de una ocasión con cualquier amigo", ha señalado la colaboradora de Telecinco a los micros de Europa Press bajo el marco de la XXI edición de SIMA 41 (Semana Internacional de la Moda en Andalucía).

La diseñadora no ha querido entrar en si ha habido una infidelidad o no por parte de Irene Rosales, sin embargo, sí que opina y considera que no se debe responsabilizar a Guillermo de la ruptura de los exconcursantes de 'Gran Hermano Dúo'. "Yo eso no sé, la verdad que es que no lo sé. Pero de todas maneras, antes, después, que más da, el caso es que es una relación que ha terminado, que tienen lo más bonito que se puede tener en común, y tienen que hacer lo mejor posible por el bien de ellos, ¿no? Y creo que de momento así lo están haciendo", señala haciendo referencia a la relación cordial que hasta ahora habido entre el exmatrimonio.

"Y yo creo que tampoco hay que culpar a ninguna tercera persona, porque yo pienso que cuando tú estás enamorada o enamorado de la persona, no tienes que estar a otra, por lo menos así pienso yo. Cuando esto sucede es porque ya lo que tiene que tener una pareja está roto. Eso es lo que yo pienso", comenta.

"Una separación después de tantos años no viene de un día para otro. Yo pienso que esto es algo madurado, que es algo ya hablado y que son decisiones tomadas por los dos y haciéndolo lo mejor posible. Y creo que es un tema que le pertenece a ellos, las explicaciones, si tienen que dar algunas, creo que tampoco tienen por qué, ¿no? Que cada uno hará lo que quiera", ha sentenciado tras intentar dejar claro que tanto Kiko como Irene "al final están separados y tienen libertad cada uno para rehacer su vida".

"Lo más bonito es que se lleven bien por las niñas que tienen en común, y lo demás, pues cada uno que haga su vida como pueda y que sean los más felices del mundo", dice la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo, que desconoce cómo habrá sentado a Kiko Rivera que su exmujer haya rehecho su vida en tan poco tiempo: "No lo sé, pero vamos, están separados y pues es lo que hay ¿no? Puede ser ella hoy, mañana puede ser él o al contrario. Con lo cual yo entiendo que bien".