Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha revelado cómo es la alimentación de su familia

Hace un par de años que Verdeliss, exconcursante de 'GH VIP', le dio un giro radical a su vida cuando decidió apuntarse a la Maratón de de Viena. Desde entonces, Estefanía Unzu Ripoll - nombre real de la influencer - ha participado en maratones por todo el mundo y ha cumplido el reto '777' con récord incluido: hizo siete maratones en siete días en siete continentes diferentes y ganó seis de ellas.

En declaraciones a 'Divinity' en la tercera edición de los Premios GenZ Awards, la amiga de Miriam Saavedra explicó que no tenía un reto para el corto plazo y que su objetivo era seguir corriendo maratones porque es una actividad "fácil" para ella y de la que disfruta enormemente: "Las tengo controladas y las hago a un ritmo que las disfruto".

"Pero para el año que viene sí que me planteo hacer un desafío bastante importante de muchos kilómetros y me gustaría que tuviera también un resultado solidario", confesó la atleta, a la que también le preguntaron si, a raíz de su nueva vida como deportista, han cambiado mucho sus rutinas alimenticias y, por ende, la de su familia.

La navarra reveló que no ha hecho grandes cambios, aunque sí que come muchos carbohidratos como pasta y arroz, y que ha descubierto los beneficios de la remolacha: "Lo que hago es escuchar más a mi cuerpo y comer más intuitivamente, entonces como gasto más energía me he dado cuenta de que como mucha más pasta y arroz".

"Con mi primer hijo llevaba unos menús perfectos: sin frituras, con su porción de verduras, de frutas, todo muy bien medido, pero ahora ya cuando quiera tiramos de comida rápida y no pasa nada", comentó Verdeliss sobre la alimentación de su familia, haciendo referencia al cambio que ha experimentado desde que tuvo hace 20 años a su primogénito, Aimar, a la actualidad, donde es la madre de ocho hijos, teniendo tan solo tres años la más pequeña, Deva.