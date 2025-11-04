Violeta Crespo y Edi Insua se sinceran sobre la importancia del sexo en su relación

Natalia Sette 04 NOV 2025 - 09:00h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' hablan abiertamente sobre la importancia de la intimidad en su relación

Violeta Crespo y Edi Insua rememoran su primer beso

Violeta Crespo y Edi Insua viven una primera cita llena de emociones. Tras unos días bajos de ánimos, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ han decidido recrear un primer encuentro que nunca tuvieron a modo de terapia de pareja . Durante la cena, ambos se hacen preguntas como si no se conocieron e indagan en las preferencias del otro. Tanto es así, que se sinceran sobre la importancia del sexo en su relación.

No es la primera vez que la pareja habla abiertamente de su vida íntima. Ya están acostumbrados a compartir hasta los momentos más privados con sus seguidores y esta vez no iba a ser menos. Con la intención de “conocerse”, Violeta le pregunta a Edi cuáles son las cualidades que más le gustan en una mujer. “Que sea risueña y extrovertida”, comienza diciendo el exconcursante de ‘Gran Hermano’. Edi desvela también que es un chico aventurero, y le gustaría que su pareja lo acompañara en sus aventuras. “No me gusta estar tirado en el sofá”, admite.

Entrando en el terreno más íntimo, el gallego no tiene reparo en admitir que para él, la parte más íntima en la relación comprende un porcentaje importante para que la pareja funcione bien. “Para mi el sexo es muy importante”, dice sin rodeos. Es por ello que tiene claro que a su chica debería gustarle también. “Que sea fogosa”, afirma continuando con los atributos que debe tener su novia ideal.

Violeta Crespo reacciona a las palabras de Edi Insua sobre la intimidad en pareja

Escuchando a su chico, Violeta no puede evitar sonreír. Los exconcursante de ‘Gran Hermano’ han dejado claro en varias ocasiones que en la cama se compenetran muy bien. “Hay que mantener la llama”, confirma la influencer. Además, para Violeta es importante también no solo que haya fuego en la pareja, sino que a lo largo del tiempo se siga manteniendo. “No quiero que tenga ojos para otra persona”, asegura tajante.

Una vez más, Violeta Crespo y Edi Insua se abren ante la cámara y lo cuentan todo sobre su relación. En esta “primera cita”, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se hacen las preguntas típicas de un primer encuentro y aprovechan para conocerse en profundidad. Se cuentan sus hobbies, sus preferencias en una pareja e incluso hablan de los motivos por los que sus anteriores relaciones no funcionaron ¡No te lo pierdas!