Equipo mtmad 13 OCT 2025 - 16:02h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera sobre su faceta más celosa en su relación con el gallego

Violeta Crespo abandona España y Edi Insua se derrumba tras su separación

Violeta Crespo se abre como nunca al atreverse a contar el episodio de celos que tuvo con Edi Insua. A pesar de presumir sobre el feliz momento en el que se encuentra la pareja, después de que gallego se haya tatuado a su novia , la exconcursante de ‘Gran Hermano’ sigue enfrentándose a momentos de incertidumbre en su relación. Con total transparencia como siempre, la de Toledo se sincera sobre su faceta más celosa. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido siempre se ha mostrado muy sincera con sus seguidores sobre su romance con el gallego, así lo ha demostrado al exponer sus inseguridades acerca del futuro de su relación . De esta manera, Violeta Crespo no duda en volver a abrirse en canal para hablar sobre la tensa situación que ha vivido en una de las escapadas románticas que la parejita ha hecho este verano. “Lo escuché reírse mucho con otra”, comienza explicando.

La toledana no escatima en detalles a la hora de explicar la situación que le hizo sacar su faceta más celosa con su novio. “Casi me desmayo”, se sincera sobre su reacción a lo que estaba ocurriendo a escasos metros de ella. Edi, en un intento de salir en defensa propia, trata de contar su versión de los hechos. La parejita repasa los motivos del episodio de celos que vivió la influencer y desvela el desenlace de la historia. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Violeta Crespo y Edi Insua imaginan cómo habría sido el episodio de celos al revés

La creadora de contenido, más afectada por el pasado episodio de celos que su novio, imagina cuál habría sido la reacción de Edi si la situación se hubiese dado al revés. “Ya verás la gracia que te hace”, declara con dureza la toledana. Mientras el influencer intenta seguir contando su punto de vista para defenderse, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ insiste en darle la vuelta a los papeles. “Que no falte el drama”, bromea Violeta.

Violeta y Edi regresan a un nuevo capítulo de su canal, ‘#Violedi’, en el que responden se ponen al día con sus seguidores sobre su relación y responden a los comentarios más duros de los ‘haters’. La pareja protagoniza un emotivo momento al mostrar el nuevo tatuaje del gallego en honor a su novia y también muestran la sesión de fotos que se han hecho juntos. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!