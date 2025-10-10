Natalia Sette 10 OCT 2025 - 12:01h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se deshace en lágrimas y explica sus miedo e inseguridades en su relación con Edi Insua

Violeta Crespo, muy enfadada con Edi Insua tras asegurar que la pasión se enfría con el tiempo

Hace algunas semanas Edi Insua se mostraba vulnerable ante la cámara compartiendo con sus seguidores el problema de apego que tenía hacia Violeta Crespo. Esta vez ha sido ella la que ha llegado a su límite y se rompe al hablar de las inseguridades en su relación con Edi. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ reflexiona sobre cómo le afectan los comentarios externos sobre el futuro de su relación y expone sus mayores miedos.

No es ningún secreto que para Violeta el amor eterno existe, y más desde que conoció a Edi. Aunque él siempre se ha mostrado más realista en este tema, ambos han hecho público sus ganas de pasar la vida juntos. Sin embargo, exponer su relación tiene un lado muy negativo y son los comentarios constantes que reciben. “Todo el mundo nos dice que nos van a atraer otras personas”, comienza explicando Violeta.

“Dejarme disfrutar de esta etapa”, lanza la influencer. Hablar de este tema la pone muy sensible y Violeta no puede evitar romperse en llanto. Hace días que no se siente bien y le han invadido los miedos y las inseguridades. “Estoy con ansiedad”, reconoce ante la cámara. Su chico, a su lado consolándola, reflexiona también sobre toda la situación y da su opinión al respecto.

Violeta Crespo desvela cuál es su mayor miedo en su relación con Edi Insua

En este bache por el que está pasando Violeta, se ha dado cuenta que a pesar de que es muy segura de sí misma, hay cosas que le dan miedo. “Tengo inseguridades”, admite sincera. Entre ellas e influida por los comentarios externos, está el que se pueda acabar el amor y la magia en su relación con Edi. “Tengo miedo de que le guste otra”, afirma. En ese momento Violeta no puede más se rompe en llanto. Edi, que no quiere verla mal, la abraza y deja que llore en su hombro.

Violeta Crespo vuelve a mostrarse vulnerable con sus seguidores y se deshace en lágrimas ante la cámara. Aunque a nivel profesional y sentimental le va muy bien, lleva una época en la que los miedos y las inseguridades se están apoderando de ella. La toledana explica cómo se siente y aprovecha para contestar varios mensajes de sus ‘haters’ de forma muy contundente ¡No te pierdas nada haciendo click en el video!