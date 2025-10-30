Violeta Crespo y Edi Insua hacen "terapia de pareja" con una sorprendente dinámica: "Nos ha venido bien"
Los exconcursantes de 'Gran Hermano' se someten a una curiosa dinámica para sobrellevar un bache emocional por el que pasan
Violeta Crespo y Edi Insua no dejan de asombrar a sus seguidores. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ han estado hace unos días en ‘Uno de GH20’, recordando sus inicios en la televisión y enfrentándose con algún que otro colaborador en plató. Tras ese fin de semana lleno de emociones, la pareja pasa por un bajón emocional que intentan combatir haciendo "terapia de pareja" a través de una sorprendente dinámica.
Violeta y Edi reconocen que no ha sido su mejor semana, ambos se han sentido bajos de ánimos y antes de que afectara directamente a la pareja, se han sometido a una curiosa terapia. “Llevo un fin de semana un poco complicado”, admite la toledana. Como hace poco pasaron también por un mal momento, no estaban dispuestos a que se repitiera y llevan a cabo una dinámica que los hace reconectar. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ recrean la primera cita que nunca pudieron tener. “Nos conocimos en la casa y no tuvimos primera cita”, explica el gallego.
Entusiasmados por vivir una primera cita, Edi le elige el outfit a Violeta y viceversa. “Es como me gustaría que viniese el chico con el que he quedado”, dice entre risas la toledana. Desde que llegan al restaurante, ambos actúan como si se acabaran de conocer y se comportan como lo hubieran hecho si no hubieran coincidido en ‘Gran Hermano’. “No estoy nerviosa, parece que nos conocemos de antes”, bromea Violeta.
La pareja se piropea y se hace las preguntas típicas de una primera cita. Violeta comenta que le encanta el baile y Edi le confiesa que tiene un hijo. “No quiero dejar de conocerte porque tengas un hijo”, le asegura su chica mirándolo a los ojos. Ambos se meten completamente en el papel y disfrutan de ese momento como si fuera 100% real.
Edi Insua y Violeta Crespo desvelan cómo se han sentido tras la dinámica
Al llegar a casa, Violeta y Edi reflexionan sobre cómo se han sentido tras recrear la primera cita que nunca tuvieron. “Vino en un momento bueno porque los ánimos eran bajos”, comienza diciendo el gallego. Ambos confiesan que era algo que necesitaban y animan a las parejas que quieran reconectar a hacer lo mismo. “Es terapia para parejas”, asegura el influencer. "Nos ha venido bien", añade Violeta.
