Equipo mtmad 24 OCT 2025 - 15:05h.

La colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ se pronuncia tras el último ataque de Marta Peñate hacia ella

El motivo real de la enemistad de Oriana Marzoli y Marta Peñate: el vídeo de Tony Spina con su ex que hizo explotar todo

Oriana Marzoli tiene mucha guerra que dar tras sus últimas polémicas como colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ y se pone frente a la cámara para contestar a Marta Peñate tras sus últimas declaraciones. La influencer, tras sacar a la luz el anillo de compromiso que le regaló el actual novio de la canaria, recuerda cómo fue la pedida Tony Spina y continúa cargando contra la influencer.

La creadora de contenido vuelve a su canal de Mediaset Infinity, ‘Algo pasa con Oriana’, para responder a todas las preguntas de sus seguidores sobre sus recientes conflictos. “Es mejor no mencionarla…” comienza hablando al referirse a Marta Peñate. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ repasa las últimas declaraciones de la canaria y no duda en contestar con dureza. “Dijo que voy a acabar sola y con siete anillos”, comenta Oriana.

La colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’, sin tapujos, se adentra a opinar sobre el ataque de la influencer. “De momento tengo dos”, declara con orgullo sobre los anillos de compromiso que ha recibido, siendo uno de ellos de la actual pareja de Marta Peñate. Oriana responde sin pelos en la lengua hablando de sus relaciones del pasado y hasta dónde le han llevado en este punto de su vida. “Diría que he hecho bien las cosas”, declara tajante. ¡No te pierdas sus duras declaraciones dándole play al vídeo!

Oriana Marzoli reflexiona sobre su futuro y su vida sentimental tras el ataque de Marta Peñate

Las recientes declaraciones de Marta Peñate dirigidas hacia ella le han hecho reflexionar sobre su trayectoria sentimental. Oriana, actualmente en una bonita y estable relación con Facundo González, habla sobre la posibilidad de volver a estar soltera algún día tras las acusaciones de la canaria. "Mejor llorar en un Lamborghini que llorar en un banco comiendo pipas”, declara con ironía estando muy segura de que le espera un buen futuro.

Oriana Marzoli continúa repasando con todo lujo de detalles el momento en el que dos de sus exparejas, Tony Spina y Luis Mateucci, le regalaron un anillo de pedida. Por si fuera poco, la influencer acude a un especialista para tasar el anillo que le regaló la pareja de Marta Peñate y desvelar su valor real. Entre tanto compromiso y conflictos del pasado, la exconcursante de ‘Supervivientes’ aprovecha para lanzar un mensaje a su novio, Facundo González sobre su futuro anillo. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!