Tanto Raquel Bollo como Laura Cuevas o Canales Rivera se han pronunciado ya sobre la entrevista más esperada del DJ

Comienza la cuenta atrás para que Kiko Rivera se siente, tras mucho tiempo de silencio, en el programa '¡De viernes!' para contar su versión de su ruptura con Irene Rosales o las cuestiones más polémicas que afectan a su entorno familiar. El DJ reaparece y hablará en una entrevista única que podremos seguir en Telecinco a partir de las 22:00 horas de este viernes.

Las reacciones al regreso más esperado del DJ no han tradado en llegar. Raquel Bollo, que mantuvo una estrecha amistad con la madre de Kiko Rivera -Isabel Pantoja-, asegura qué es lo que le espera que cuente en esta entrevista. "Realmente a mí lo que me gustaría es el tema del arrepentimiento, de cómo habló de su madre", comenta por llamada telefónica.

Las reacciones de Canales Rivera y Laura Cuevas

La colaboradora es clara y asegura que desea que algún día se reconcilien tras un tormentoso conflicto. "Yo no sé quién va a tender el primer puente, solo espero que haya ese paso", dice. Pero Bollo no ha sido la única en mojarse sobre la vuelta de Kiko Rivera a la televisión.

Su primo, Canales Rivera, también ha opinado sobre ello. "Tenemos buena relación, porque hablamos de vez en cuando. Y, si te digo la verdad, yo desde que él se ha separado, él está un poco desconectado del mundo", asegura como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Laura Cuevas, hija del mayoral de Cantora -la finca de los Pantoja-, cree que Kiko Rivera "va a convencer de muchas cosas". "Últimamente, su imagen creo que entre las veces que le ha sido infiel a Irene, lo que contó su hermana... creo eque es necesaria la entrevista", señala.

Raquel Bollo ha hablado además sobre el tema de su ruptura con Irene Rosales. "Yo no sé si él se va a enamorar tan rápido o no porque al final eso no lo decide uno", señala.