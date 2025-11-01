Carlos Otero 01 NOV 2025 - 09:00h.

Irene Rosales ha pasado página con respecto a su vida anterior. Gracias a las revistas del corazón sabemos que la sevillana vive una nueva etapa vital ilusionada con su nueva pareja, Guillermo. Sin embargo, Rosales es la madre de dos nietas de Isabel Pantoja y mantiene un vínculo inevitable con la tonadillera. Repasamos la historia de su relación.

Isabel recibió con los brazos abiertos a Irene

Después de varias relaciones con mujeres que solo buscaban la fama de su hijo, la llegada de Irene Rosales a Cantora se vive con cierta alegría por parte de la tonadillera. Sin embargo, esto ocurre en una época muy complicada para la Reina de la Copla ya que Rosales aterriza en la vida de su hijo meses antes de entrar en prisión. Irene animó a Kiko a visitar a Isabel al centro penitenciario y la familia celebró el respeto y discreción de Irene. Isabel, según su entorno, la veía como "una buena chica" y apoyo para su hijo.

La luna de miel entre suegra y nuera

En el año 2016 nació Ana, la primera hija de Irene Rosales y Kiko Rivera. Son momentos felices para la familia ya que la tonadillera se logra la libertad penitenciaria, recupera su carrera musical y tiene a su primera nieta. "Mi madre adora a Irene", contaba en sus entrevistas el hijo menor de Paquirri. La cantante bendijo la boda de la pareja y el nacimiento de su segunda niña, Carlota. Irene, además, aceptaba los mandatos de Isabel y tal y como exigió no acudió al bautizo de Alberto, el hijo mayor de Isa Pantoja.

A principios del año 2020 la cantante visita el programa de Telecinco 'Volverte a Ver' y se deshace en palabras de cariño hacia la influencer. "No seré tu mamá, pero me vas a tener como tu segunda madre", declaró.

Irene Rosales media entre su marido y su suegra

En noviembre de 2020 estalla la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko. El DJ acude a Telecinco para romper relaciones con su madre asegurando que ha descubierto que le ha engañado en aspectos sentimentales y financieros.

A pesar de que Irene se mantiene al lado de su marido, opta por una relación conciliadora e Irene facilita que Isabel tenga relación con sus nietas. En esa época fallece el padre de Irene y la cantante hace llegar al tanatorio sus condolencias en forma de corona floral con una cinta que ponía "Isabel Pantoja y familia".

Isabel Pantoja: "Irene es una loba con piel de cordero"

A pesar de su postura de cordialidad inicial, las relaciones entre Isabel y su nuera se fueron deteriorando. Un episodio que marcó la relación entre ambas fue cuando Kiko sufrió un ictus.

La cantante quiso dejar de lado sus diferencias con su primogénito y acudió a ver a su hijo al hospital. "Cuando va Isabel su encuentro con Irene es frío y distante, aunque la tonadillera se mostró muy cariñosa. Después, ella le dijo a Kiko que llamara a Irene para poder ver a las niñas y esta dijo que no. Isabel se marcha llorando desconsoladamente", contó Kike Calleja.

Ahí cambia la percepción de Pantoja sobre su nuera que concluye que Irene es "una loba a con piel de cordero" y que es además el cerebro que se encuentra detrás de la traición de su hijo. Según la Pantoja, tanto a su hijo como a Irene "no les gusta trabajar y piensa que a ellos se les ha olvidado que han llegado donde han llegado por ser 'el hijo y la nuera de'", decía Leticia Requejo en Telecinco.

Irene Rosales rompe con todo

Este año Irene ha formalizado su separación de Kiko Rivera y ha iniciado una nueva vida junto a Guillermo. Tras la publicación de las primeras fotos de la pareja Kike Calleja ha contado en 'Vamos a ver' que a Isabel "No le han sorprendido nada estas fotografías y, si antes estaba decepcionada con Irene, ahora todavía lo sigue estando más".

Por su parte, Rosales asegura que vive desvinculada de todo lo que rodea a la cantante y su familia. "Yo ya no entro en más nada", dijo cuando se supo que Isabel había cambiado su testamento.