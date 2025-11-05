Rocío Molina 05 NOV 2025 - 08:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha dado la voz de alarma con una nueva estafa que utiliza su imagen y la de sus hijos

Parejas que siguen juntas tras pasar su paso por 'La isla de las tentaciones'

Compartir







Sandra Férriz está siendo víctima de una suplantación de identidad y ha lanzado un contundente mensaje en su perfil oficial de Instagram para denunciar la situación. La exparticipante de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' junto a su novio Darío Sellés ha advertido que están manipulando fotos en las que sale con sus hijos y que para hacer que caigan sus seguidores en esta estafa.

PUEDE INTERESARTE Sandra Férriz y Darío Sellés comparten un tierno posado con sus hijos y abren un debate sobre sus parecidos

Utilizan su imagen como reclamo para una estafa. En la imagen que ha compartido una hastiada Sandra Férriz y que le han hecho llegar sus seguidores, se la puede ver cogiendo en brazos a su hija recién nacida y la cosa va más allá al instar que se pongan en contacto con ella para contarles "cómo hacer dinero a través de Internet".

La novia de Darío Sellés ha denunciado tanto el anuncio fraudulento como el hecho de que estén utilizando imágenes que ella ha subido en sus redes y las manipulen para este cometido. Imágenes en las que aparece ella junto a sus hijos menores. "Lo he subido mil veces, he denunciado ya no sé cuántas y siguen con esta cuenta", expone desesperada una vez más.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' advierte de lo grave que es esto y la impotencia que le está causando el ver que sigue circulando por Internet a pesar que lo ha denunciado en repetidas ocasiones. "Usan todo lo que subo a Instagram para estafar a gente por Telegram, haciéndose pasa por mí", añade la influencer.

Sandra Férriz lamenta que no le den solución tras haber denunciado este fraude en otras ocasiones y seguir encontrándoselo. "Obviamente no soy yo, así que no caigáis en estas cosas", ha repetido tras encontrarse con la inacción de las redes a sus llamadas de atención repetidas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Muy afectada por volver a encontrarse esto y encima que estén utilizando fotos de ella junto a sus hijos, la alicantina ha mostrado la captura de la estafa que está circulando de ella vía Telegram, así como la cuenta que se está haciendo pasar por ella. "Cuidado", ha advertido.