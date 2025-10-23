Lidia González 23 OCT 2025 - 13:07h.

La colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ reacciona al enterarse del valor del anillo de pedida Tony Spina

Oriana Marzoli enseña el anillo de compromiso que le dio el italiano

Compartir







Oriana Marzoli ha dado un paso más allá en toda la polémica que se ha generado alrededor de su conflicto con Marta Peñate y su marido. Después de contar todos los detalles sobre la pedida de Tony Spina, la colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ tasa el anillo de pedida que le regaló y desvela su precio. La venezolana ha querido saber cuánto invirtió la que fuera su pareja en su amor y le confiesa todo a sus seguidores. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Tras criticar la boda que la canaria y el italiano han tenido en Honduras y demostrar que a ella también le pidió matrimonio, la creadora de contenido ha querido seguir ahondando en este tema. Por este motivo, ha acudido a una joyería para conocer cuánto cuesta esta sortija. “Me ha explicado todo perfectamente”, comienza asegurando la venezolana.

PUEDE INTERESARTE La reconciliación de Oriana Marzoli e Iván González

A pesar de que ya lo había dicho anteriormente, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se ha asegurado de la información que manejaba y ha afirmado que, efectivamente, se trata de una joya de oro blanco y diamantes. Tras conocer la cifra de dinero y asegurar que lo tiene todo “certificado”, la influencer reacciona y confiesa si se siente halagada o decepcionada.

Oriana Marzoli confiesa qué piensa hacer con el anillo

PUEDE INTERESARTE El motivo real de la enemistad de Oriana Marzoli y Marta Peñate

Aunque, en la actualidad, la joya que le regaló el concursante de ‘Supervivientes All Stars’ carece de valor sentimental para ella, la influencer tiene muy claras algunas opciones para su futuro. Oriana Marzoli confiesa qué piensa hacer con el anillo, especialmente tras tasarlo y conocer su valor.

Oriana Marzoli ha hecho un viaje al pasado para explicar cómo fue el momento en el que, tanto Tony Spina como Luis Mateucci, se declararon y le regalaron un anillo de pedida. Además, la influencer ha decidido que era el momento de acudir a un experto para que analice las joyas y le desvele su valor. Sin pelos en la lengua, la exconcursante de ‘Supervivientes’ explica qué piensa ahora de esos momentos y no duda en mandarle un directo mensaje a Facundo González sobre su futuro anillo. ¡No te pierdas sus palabras!