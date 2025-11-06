Silvia Herreros 06 NOV 2025 - 09:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha conseguido poner fin a una situación que se estaba convirtiendo en un problema para ella

Lucía Sánchez celebra el importante paso que acaba de dar su hija Mía, fruto de su relación fallida con Isaac Torres. La ganadora de 'Gran Hermano Dúo' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no puede estar más orgullosa de la pequeña, que hace solo unos días soplaba las velas de su tercer cumpleaños.

A través de sus redes sociales, la gaditana ha conseguido emocionar a sus seguidores con la tierna forma en la que ha conseguido que su niña se despida de sus chupetes. Estos objetos, se suelen dar a los niños pequeños con el objetivo de satisfacer sus necesidades de succión y calmar sus niveles de estrés y llanto.

Los pediatras recomiendan no extender su uso más allá de los dos años, pues su uso prolongado puede ocasionar problemas dentales, de habla y lenguaje, ya que puede interferir con el desarrollo de los órganos orofaciales.

La influencer lleva tiempo intentando quitarle el chupete a su hija. Pero pese a sus múltiples esfuerzos, su hija no era capaz de dejar su "pipo". Por fin, "después de muchos intentos y berrinches", ella sola ha decidido que ha llegado "el momento de soltarlo".

Lucía ha conseguido grabar este importante momento en la vida de su hija, que ha dejado de ser "un bebé" para ser una niña "grande". En el clip, el cual ha querido compartir con sus seguidores, se puede ver a la niña dejando su chupete en el olivo artificial que la influencer tiene a modo decorativo en el salón de su casa. Con una dulzura que derrite, Mía explica que la razón por la que ha decidido dejar su 'pipo'. "Es para las ardillas", dice. Tras dejarlo en una de las ramas del árbol, madre e hija se funden en un abrazo y celebran el fin de esta etapa que tanto les ha dejado dejar atrás.

La que trabajase como peluquera antes de darse a conocer en 'La isla de las tentaciones 3' como pareja de Manuel González ha explicado a sus seguidores que lleva días "leyendo un cuento" a su hija sobre "una mamá ardilla que no tenía chupetes para sus bebés". Como si del ratoncito Pérez o el hada de los dientes se tratase, Lucía ha conseguido que su hija ponga "el chupete en el árbol para que la mamá ardilla viniese de noche a llevárselo". "Parecerá una tontería pero me emocionan estos momentos y cambios de etapas", ha confesado orgullosa tras conseguir que su hija diga adiós al pipo de una vez por todas.