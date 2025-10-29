Ana Carrillo 29 OCT 2025 - 09:30h.

Isaac Torres reaparece y manda un inesperado mensaje a su hija en común con Lucía Sánchez por su cumpleaños

La ganadora de 'GH DÚO' ha reaccionado al mensaje del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' a Mía

Mía, la hija de Lucía Sánchez e Isaac Torres, ha cumplido tres años y sus padres han querido felicitarla por Instagram, aunque lo ha hecho por separado: la ganadora de 'GH DÚO' ha optado por compartir una imagen inédita del parto y enseñar la tarta de frutas con la que lo han celebrado en casa, mientras que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha subido una foto de su hija junto a un mensaje.

"Feliz cumpleaños, mi amor", ha escrito el catalán junto al emoji de un corazón rojo para acompañar la foto en la que se ve a su hija jugando en el salón. En la instantánea le oculta el rostro, como siempre hace Lucía y como decidieron que iban a hacer antes de su nacimiento, pero se aprecia que es antigua, porque la niña es más pequeña de lo que es ahora, a juzgar por las imágenes que comparte de ella su madre.

La foto ha causado sorpresa porque Lucía Sánchez ha dejado entrever en varias ocasiones que Isaac Torres no habría estado presente en muchos momentos importantes de la vida de su hija en común, como ocurrió en los ingresos hospitalarios de la pequeña en el último año, en los que dio a entender en Instagram que no había estado a su lado en el hospital.

La reacción de la que fuera amiga de Marina García a la felicitación de cumpleaños de Lobo a su niña ha llegado también a través de la mencionada red social. "El postureo de Instagram supera la ficción en muchas ocasiones", ha escrito en sus stories; un mensaje en el que vuelve a acusar a su ex de no reflejar la realidad en sus redes y es que la última vez que el catalán compartió una foto en la que aparecía su hija en febrero, ella lo acusó de presumir de un vínculo que no sería como ella cree que debería ser.

"Un padre divorciado mantiene el derecho a seguir participando en la vida de sus hijos, tomando decisiones importantes en su salud y su bienestar. Asimismo, está obligado a seguir con el régimen de visitas acordado y a contribuir económicamente para cubrir sus necesidades", fueron las palabras que la gaditana compartió en ese momento en respuesta a Isaac Torres.