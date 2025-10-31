Silvia Herreros 31 OCT 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla sobre su futura maternidad

Lucía Sánchez comparte por primera vez una imagen del parto de su hija en común con Isaac Torres

Lucía Sánchez habla de su futura maternidad. La ganadora de 'Gran Hermano Dúo' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está deseando poder darle un hermanito a Mía, su hija en común con Isaac Torres. Algo que no ha dudado en manifestar públicamente.

"Si por mí fuera lo tendría ya, ojalá pronto. Si por mí fuera lo tendría ya", ha asegurado a través de sus historias de Instagram mientras ordenaba algunas cosas de su hija y explicaba que hay determinadas cosas que la pequeña ya no usa pero que no piensa tirar porque piensa reutilizarlas con su segundo hijo. "Lo guardo todo aquí para cuando venga el segundo", ha dicho.

Tras realizar estas declaraciones, la también exnovia de Manuel González ha tenido que hacer una importante aclaración, pues sus palabras han llevado a muchos a pensar que podría haber conocido a alguien y que estaría intentando convencer a esta persona para tener un segundo hijo.

Sánchez, que hace solo unos meses confesaba en Instagram que su hija en común con Isaac Torres fue completamente "buscada", ha querido hacer varios apuntes sobre su maternidad. Pero tras su experiencia con Lobo, con el que continúa batallando a nivel judicial por la custodia de la menor (de la que no se estaría haciendo cargo ni responsabilizando), no quiere saber nada más de los hombres, al menos no en todo lo referente a la maternidad.

Tiene claro que desea ser madre de nuevo y darle un hermanito o hermanita a Mía. Eso sí, de manera independiente. Por ello, y pese a no haber iniciado aún su particular proceso FIV, tiene claro que se inseminará tarde o temprano. "A no ser que la vida me sorprenda y me enamore locamente, que lo dudo, hace tiempo yo decidí que el segundo iba a ser solo mío y que me iba a inseminar en una clínica", explica. "Padre tendría, porque un hombre hace falta para quedarse embarazada, pero en plan así (por inseminación y con el esperma de un donante), que no quiero más líos", añade sin poder evitar que su mirada hable por sí sola.

"Solo quiero tranquilidad en mi vida y el caos de juguetes y niños despertándose por la noche", ha añadido en clara referencia a lo mal que lo ha pasado enfrentándose al progenitor de su hija.