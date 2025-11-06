Rocío Molina 06 NOV 2025 - 15:51h.

La madre de Sofía Suescun ha hablado de su relación con Carlos tras advertir sus seguidores que han borrado sus fotos juntos

Vive en una playa desierta y es empresario: así es Carlos, el nuevo acompañante de Maite Galdeano

Maite Galdeano ha hablado de cómo es su relación con Carlos, su nuevo acompañante tras haber saltado las alarmas. El motivo que ha llevado a que sus seguidores tengan dudas acerca de si la exconcursante de 'Gran Hermano' y el conocido en redes como "el tipo de la gorra" llevan días sin aparecer juntos y este ha borrado las fotografías de su perfil de Instagram en las que aparecía junto a la madre de Sofía Suescun.

Carlos se ha hecho famoso a partir de los vídeos que la de Pamplona sube a su perfil oficial de Instagram con sus salidas y viajes. De ahí, que muchos se hayan pensado que la ausencia repentina de este en sus redes, se deba a un problema que ha surgido entre ellos en los últimos días. Algo de lo que la propia Maite Galdeano se ha encargado de desmentir, tal como ha demostrado en las últimas historias que ha subido.

La madre de Sofía y Cristian Suescun ha respondido a los que han preguntado por su situación sentimental y qué papel tiene Carlos ahora en su vida. "Mi amigo del alma", ha comenzado diciendo la exconcursante de 'Gran Hermano', afincada ahora en un piso de la costa de Murcia. Maite Galdeano ha restado importancia al hecho de que últimamente no se les haya visto juntos y lo ha justificado dando sus razones. "No tenemos por qué estar siempre todo el tiempo juntos", ha sentenciado.

Y, para demostrar que la relación entre ellos está mejor que nunca, la de Pamplona ha vuelto a sacar a Carlos en sus redes con un nuevo plan que ambos han montado. Para los que creen que han estado sin hablarse unos días tras pelearse, la exconcursante de 'GH' es rotunda. "Carlos es un caballero y siempre hago con él cosas bonitas", ha dicho aludiendo al plan de compras y cena que ha mostrado a continuación.

Volviendo a la rutina a la que tienen acostumbrados a sus seguidores la pareja ha compartido cena y ha mostrado la buena sintonía que hay entre ellos. "Me he metido en una nave espacial", ha sido cómo ha bromeado con el coche de Carlos y con la nueva aventura que han tenido y con la que han demostrado que su relación y complicidad están en perfecto estado a pesar de que han borrado las fotos en las que aparecían juntos en su perfil oficial de Instagram.