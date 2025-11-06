Silvia Herreros 06 NOV 2025 - 17:05h.

El matrimonio ha tenido una romántica cita en Leña, el restaurante del chef 3 estrellas Michelín, Dani García

Marta Peñate y Tony Spina disfrutan de un romántico plan tras 'Supervivientes All Stars'. La pareja de recién casados ha tenido una cita muy especial, la primera en España tras su boda en Honduras. Su encuentro ha sido además motivo de celebración por partida triple.

Y es que, además de haber celebrado que están juntos de nuevo tras dos meses separados o que esta era su primera salida como marido y mujer, la cita de Marta y Tony ha coincidido con el 35º cumpleaños de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Llega además tras el regreso de Marta a España, quien, por motivos de trabajo, tuvo que marcharse a París tras la final del reality de Telecinco y el regreso de su marido a Madrid.

El matrimonio ha querido celebrarlo en Leña, el restaurante del tres estrellas michelín, Dani García. Allí, han tenido la oportunidad de ponerse al día, celebrar el cumpleaños de la ganadora de la primera edición de 'SV All Stars' y darse un auténtico homenaje gastronómico.

En su menú no faltó la versión de la hamburguesa "que le dio sentido a todo", una versión de la burger servida en Dani García Restaurante 3* Michelin en 2019. Este plato, que lo forman dos "baby burgers, con su icónica salsa bull, pan pretzel y queso havarty, tiene un precio de 25 euros.

Leña Madrid se encuentra en un hotel de cinco estrellas situado en pleno Paseo de la Castellana. Abrió sus puertas en el año 2021 tras el éxito que su restaurante homónimo tuvo en Marbella. El restaurante gira en torno a la cocina de brasas, siendo la carne el ingrediente principal de su carta.

Leña es un steakhouse difrente, un homenaje al fuego, al humo y a las brasas que fusiona tradición y vanguardia en cada uno de sus platos. Un lugar ideal para celebrar su primera cita tras su boda, su primera salida tras 'Supervivientes All Stars' y el 35º cumpleaños de Marta Peñate.

"Por fin juntos", ha escrito la canaria desde el salón del restaurante que ha escogido la pareja para tener su último encuentro. "Celebrando mi cumple con mi amor", ha añadido la cumpleañera, que aunque tenía mucho que celebrar, ha bromeado y asegurado que la única razón por la que ha ido a cenar al reconocido restaurante de Dani García con su marido es para probar los deliciosos platos de su carta. "A lo que yo vine fue a comer", ha puesto en sus historias de Instagram.