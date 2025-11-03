Lorena Romera 03 NOV 2025 - 12:37h.

La colaboradora explica el motivo por el que se ha separado de Tony Spina tras su regreso de Honduras

El concursante de 'Supervivientes All Stars' reacciona a unas imágenes de Marta Peñate y Noel Bayarri: "Se dan un beso"

Compartir







Marta Peñate se ha visto obligada a abandonar España justo cuando Tony Spina ha regresado de 'Supervivientes All Stars'. Después de estar esperando a este reencuentro, la colaboradora de televisión no va a poder pasar el tiempo que le hubiese gustado junto a su ya marido. A través de su perfil de Instagram, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado el motivo por el que se han separado.

Después de un concurso de lo más exigente, tanto para el italiano, que ha estado pasando hambre y penurias, como para ella, que ha hecho frente a todo tipo de polémicas, defendiéndole al pie del cañón, lo último que esperaban era tener que separarse nada más terminar el reality.

Han estado más de 56 días separados y Marta Peñate y Tony Spina ansiaban poder, por fin, recuperar el tiempo perdido. Y más ahora, convertidos en marido y mujer. Pero no ha podido ser. Después de su esperado reencuentro (con Puppy como la otra gran protagonista), la influencer y el recién llegado de 'Supervivientes All Stars' se han visto obligados a separarse.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate cambia de opinión respecto a legalizar su boda con Tony Spina

El motivo que ha separado a Marta Peñate y a Tony Spina

A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha explicado el motivo, pues verla cogiendo un avión estando Tony Spina recién aterrizado de Honduras les ha pillado completamente desprevenidos. Un vuelo con destino la capital francesa que tiene una razón de peso para la colaboradora de Telecinco.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Lo increíble que es que me vaya a París justo cuando Tony vuelve...", se lamenta la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que, aunque le encantaría estar en casa junto a su chico, nunca habría desaprovechado esta oportunidad laboral, que es lo que supone este viaje para ella. "Me voy porque tengo un evento", señala la colaboradora, que tiene un compromiso con una importante marca de cosméticos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un avión al que Marta Peñate ha embarcado casi sin haber pegado ojo. "He dormido una hora", señala la creadora de contenido, que ha intentado aprovechar al máximo su reencuentro con Tony Spina antes de verse obligada a abandonar España por este motivo que es para ella de fuerza mayor. Y es que la colaboradora se encuentra en un momento muy satisfactorio a nivel profesional, por lo que no ha querido dejar pasar esta oportunidad laboral.