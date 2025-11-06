Miri Pérez-Cabrero comparte el vídeo del discurso de su madre por su tercer puesto en 'Supervivientes All Stars'

Ana Carrillo 06 NOV 2025 - 21:13h.

La amiga de Alejandro Albalá y Sonia Monroy ha mostrado qué le dijo su madre en su reencuentro

Miri Pérez-Cabrero hace una importante petición tras su regreso de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







La madre de Miri Pérez-Cabrero ha permanecido en un segundo plano durante su participación en 'Supervivientes All Stars 2025', pues ha sido su exmarido, el padre de la chef, el que ha sido su defensor en plató y ha ido a visitarla a Honduras para estar a su lado en la final, en la que la amiga de Alejandro Albalá obtuvo la tercera posición, pues la audiencia decidió que fuera Jessica Bueno la que pasase a la final contra Rubén Torres, que acabó ganando el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

La amiga de Froilán ha regresado a Barcelona y ha podido reencontrarse con su madre, que le ha dado un discurso acerca de por qué tiene que sentirse muy orgullosa de sí misma pese a no haber conseguido hacerse con la victoria en el exitoso reality de Telecinco. Tanto le han gustado sus palabras que ha querido compartirlas con todos sus seguidores en Instagram, donde ha comentado que su mayor premio son esos halagos de su madre y el cariño de todos los que la han apoyado en su aventura en los Cayos Cochinos.

La madre de Miri le ha dicho que ella "florece por encima de todos" y que en las redes sociales todos los comentarios dirigidos a ella "eran maravillosos". Además, le ha pedido que lea un artículo publicado en 'El Mundo' por Esther Mucientes en el que se destacan sus cualidades: "Te lo lees porque te dará la vida y te empoderará mucho".

"Para mí eres mi Valquiria", le ha dicho la madre de Miri a la chef, a la que le ha tenido que explicar que son unas guerreras de la mitología nórdica que menciona Wagner en una ópera incluida en el ciclo de 'El anillo del nibelungo': "Las mujeres más poderosas eran las Valquirias, eran mujeres guapas, fortalezas como ángeles y tú eres una guerrera, una Valquiria y lo has conseguido todo: te has dejado la piel, la salud y tu alma".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sus seguidores han aplaudido las palabras de su madre y se han mostrado de acuerdo con ella, subrayando que creen que se merecía la victoria y que debe estar muy orgullosa de su paso por el concurso de Telecinco.