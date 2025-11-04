Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 21:36h.

El marido de Marta Peñate ha compartido un comunicado en Instagram para dirigirse a sus seguidores

Rubén Torres vuelve a su puesto de trabajo como bombero tras ganar 'Supervivientes All Stars'

Tony Spina se ha quedado en cuarta posición en la final de 'Supervivientes All Stars'. El tercer puesto fue para Miri Pérez-Cabrero, el segundo, para Jessica Bueno y el triunfo para Rubén Torres; pero el marido de Marta Peñate está satisfecho con el resultado porque su gran sueño era poder llegar a la final. Tan feliz está que ha querido emitir un comunicado en el que le agradece a sus fans su apoyo, indispensable para haber cumplido su sueño.

Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram, red social en la que acumula más de un millón de seguidores y que ha estado gestionada por la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' durante su ausencia. Ya antes de que recuperase su móvil y pudiera acceder a sus redes, la canaria le agradeció a sus fans que hubieran estado apoyándole al máximo, pero ahora ha sido él el que ha querido crear un mensaje más personalizado, pues considera que "es de bien nacido ser agradecido".

"Muchísimas gracias por llevarme tan lejos y permitirme vivir una final tan deseada por mí", ha comenzado diciendo el exnovio de Oriana Marzoli, que considera que ha puesto de su parte para poder ganarse el cariño del público: "Lo he dado todo, me he entregado en cuerpo y alma, me he dejado la piel en todo lo que he hecho. En esta segunda oportunidad quería superar todo lo que hice en mi primera edición y lo he superado con creces".

El italiano considera que podría sobrevivir a solas en una isla desierta y que ese era el reto que se había marcado para esta aventura, por lo que está más que satisfecho con su paso por el programa, que destaca que ha sido "una de las experiencias más duras" que ha vivido.

Por último, ha querido mostrar su gratitud con sus seguidores, a los que ha definido como "los mejores", por los mensajes tan cariñosos que ha recibido en su ausencia y por las muestras de cariño que está recibiendo por la calle en estos primeros dos días en Madrid tras el debate final de 'Supervivientes All Stars', en los que no cuenta con la compañía de Marta Peñate, que se encuentra en París con Sofía Suescun por un compromiso profesional.