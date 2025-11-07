Silvia Herreros 07 NOV 2025 - 17:19h.

El chef explica cómo se encuentra y cómo evoluciona la infección

Carlos Alba, en urgencias tras 'Supervivientes All Stars': "Seguramente tengan que abrir"

Carlos Alba actualiza su estado de salud tras su regreso a España. El chef, que después de dos meses enfrentándose a las extremas condiciones 'Supervivientes All Stars' terminaba en las urgencias de un hospital de Sevilla por un inesperado motivo, explica cómo se encuentra.

El cocinero, que gracias a su tipo de sangre conseguía evitar las terribles picaduras de mosquito que han sufrido sus compañeros de concurso durante su estancia en los Cayos Cochinos, aún no da crédito a lo que le ha sucedido.

Su cuerpo ha reaccionado de manera completamente inesperada a la picadura de una araña, cuyo veneno ha terminado mandándole directo al hospital.

La infección que la mordedura del arácnido le ha provocado en el brazo ha sido tal, que los médicos han llegado a advertirle sobre la posibilidad de que sea intervenido quirúrgicamente.

Carlos Alba ha sido puesto en tratamiento antibiótico y también se le han pautado corticoides para bajar la inflamación. Si no mejora, los cirujanos deberán tomar medidas extremas. "Seguramente me tendrán que abrir para sacarme la infección", narraba a sus seguidores tras recibir el alta hospitalaria.

Tras horas de silencio, el amigo de Alejandro Albalá o Iván González ha reaparecido en sus redes sociales y ha mostrado el llamativo estado de su brazo, aún visiblemente inflamado pese los múltiples medicamentos que le han mandado.

"Mirad el codo. El codo y el brazo... Madre mía, esto es categoría", dice a través de sus historias de Instagram mientras muestra el "brazo de Popeye" que se le ha quedado tras sufrir la picadura de una araña.

Carlos no ha detallado si finalmente deberá ser o no intervenido. Sin embargo, y aunque esté tomándose toda esta situación con el particular sentido del humor que le caracteriza, el tratamiento no parece estar siendo demasiado efectivo.

"Ya llevo tres antibióticos, tres corticoides... Yo no sé la cantidad de pastillas que me han dado. Vamos, que no me muero allí, me voy a morir aquí, manda co***es", ha dicho pensando en lo irónico que es que no le haya picado ni un insecto durante el tiempo que ha estado durmiendo a la intemperie en las playas de Honduras y que, nada más llegar a España, una 'simple' araña haya terminado mandando al exconcursante de 'Supervivientes All Stars' al hospital.