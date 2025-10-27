Supervivientes Madrid, 27 OCT 2025 - 23:12h.

El cocinero se ha visto por fin en el espejo tras ser expulsado de 'Supervivientes All Stars 2025'

Carlos Alba cambia radicalmente su 'look' en 'Supervivientes All Stars' por una llamada con su mujer mientras Tony Spina protagoniza un momentazo en 'La mesa de las tentaciones'

Carlos Alba se ha visto por fin en el espejo y ha reaccionado a su impactante cambio de look después de que en 'la mesa de las tentaciones' decidiese afeitarse y raparse al máximo a cambio de suculentas comidas que pudimos ver cómo disfrutaba en Honduras.

El ya exconcursante, que fue eliminado a las puertas de la final del 'reality', se ha quedado totalmente en 'shock' al ver cómo había perdido todo su cabello de su rostro. Alba aclaró en directo que llevaba desde 2019 sin afeitarse. Ahora, se ha sometido a todo a cambio de esos obsequios que tanto ansian en los Cayos Cochinos.

Lo que más le ha impresionado de su nuevo look

El cocinero ha visto poco a poco como su rostro era totalmente diferente. "¿No tendrán una peluca por ahí no? que me pongan una peluca", era lo primero que decía al verse. Carlos Alba intuye que no aguantará mucho tiempo sin cabello. "Que me crezca el pelo, por favor", dice. Pero no es solo ese aspecto lo que más le ha impresionado.

Carlos Alba ha quedado alucinado con su cambio físico. "Tengo las costillas clavadas", señala. "Gracias 'Supervivientes' por este cambio de look", apostilla.

Otro de los momentos que como todo expulsado no ha podido evitar ha sido el de una ducha con agua caliente, algo que disfrutaron ya otros como Gloria Camila o Iván González, entre otros. "¡Madre mía de mi alma!", exclamaba.

También en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia podemos ver a Alba disfrutar de una suculenta comida. Hamburguesa, perritos calientes, futas, zumos, pizzas... delante suya existían todo tipo de manjares que ha aprovechado sin pensárselo dos veces. "Qué ganas tenía", dice. Además, decidía mojarse y lanzar con qué compañeros se ha llevado mejor en su aventura. "Compartiría esta cena con Torres porque me he llevado bastante bien, al igual que con Adara y con Miri", aclaraba.