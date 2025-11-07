Silvia Herreros 07 NOV 2025 - 11:29h.

La finalista de 'Supervivientes All Stars' escribe una carta a su hijo Fran tras organizar una fiesta que ha reunido a todos sus hermanos

Kiko Rivera visita la casa de Jessica Bueno en Sevilla junto a sus hijas en común con Irene Rosales

Compartir







Kiko Rivera ha ido a casa de Jessica Bueno con sus hijas en común con Irene Rosales. Allí, se ha reencontrado con la finalista de 'Supervivientes All Stars', su hijo en común y los dos que la modelo tuvo con Jota Peleteiro. Esta inesperada visita ha tenido lugar por un especial motivo: el decimotercer cumpleaños de Francisco Rivera Bueno, al que la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha querido mandar un mensaje.

Una carta que la modelo - nombrada Miss Sevilla en el año 2009 -, ha reflexionado mucho sobre su maternidad y sobre cómo Fran cambió su vida por completo hace 13 años. La influencer tenía solo 21 años cuando se quedó embarazada de Fran. Un embarazó que afrontó con mucho vértigo, pues un año antes sufrió un aborto espontáneo. Enfrentarse a la maternidad le dio "miedo", pero el instinto "de leona" se "apoderó" de ella en cuanto sostuvo a su "cachorrillo" entre sus brazos. De aquel momento han pasado ya nada más y nada menos que trece años.

Su hijo, que se encuentra en plena adolescencia, es junto a Jota y Alejandro (los niños que años más tarde tuviera fruto de su matrimonio con Jota Peleteiro), el motor de su vida. Verle crecer, llena de absoluta felicidad a la de Los Molares (Sevilla), aunque en ocasiones - sobre todo por temas relacionados con los estudios -, el joven la lleva "por la calle de la amargura".

PUEDE INTERESARTE Jota Peleteiro le hace una promesa al hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera en su cumpleaños

Con motivo de su 13º cumpleaños, Jessica Bueno ha querido dedicar unas palabras a Fran, su "primer amor", aquel que le "enseñó a ser mamá".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Ya no eres tan pequeño", dice con cierta nostalgia mientras apunta a que, para ella, siempre lo será de una forma u otra porque fue quien le enseñó a querer de verdad. "Estoy tan orgullosa del chico en el que estás convirtiendo...", escribe junto a una imagen de su fiesta familiar de cumpleaños en la que posa junto al adolescente y se puede ver lo mayor que está.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Jessica ha definido a su hijo como a un joven "sensible, cariñoso y con un corazón enorme"; cualidades que ya ha resaltado en otras ocasiones y que, conforme el niño crece, continúan potenciándose y desarrollándose. "Te amo infinito, hijo. Feliz cumpleaños", ha dicho la orgullosa mamá sin poder evitar emocionarse viendo lo rápido que ha crecido su hijo en común con Kiko Rivera y el hombre en el que se está convirtiendo.