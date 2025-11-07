Ana Carrillo 07 NOV 2025 - 07:15h.

El entrevistado de '¡De viernes!' ha sido captado por los paparazzi entrando a la casa de su ex con sus hijas en común con Irene Rosales

Kiko Rivera y Jessica Bueno se separaron cuando su hijo en común, que ha cumplido 13 años, era tan solo un bebé. Desde entonces, no se les ha visto juntos y en varias ocasiones han subrayado que su relación se limita al contacto que tienen por Fran Rivera Bueno, que es el motivo por el que el hijo de Isabel Pantoja ha acudido a casa de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' junto a sus hijas en común con Irene Rosales, Ana y Carlota Rivera.

Horas antes de su entrevista en '¡De viernes!', el hermano de Isa Pantoja ha sido pillado por varios paparazzis llegando a casa en la que vive su ex en Sevilla junto al hijo que tienen en común y los dos hijos que ella tiene junto a Jota Peleteiro, Jota Junior y Alejandro, de diez y cuatro años.

El DJ ha rechazado hacer declaraciones a los fotógrafos y periodistas congregados a las puertas del bloque en el que vive de alquiler la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' porque iba con sus hijas, que tienen diez y ocho años. En sus redes sociales tampoco ha compartido fotos desde casa de Jessica ni de sus tres hijos juntos, aunque a primera hora de la mañana del jueves había felicitado a su primogénito en sus stories de Instagram.

"Feliz día, hijo, 13 años, ya eres todo un hombrecito", ha escrito el primo de Anabel Pantoja junto a un selfi en el que posa con Fran, al que le tapa la cara con un corazón porque su decisión es no mostrar su cara y proteger así su anonimato en la infancia. Jessica Bueno tampoco ha compartido fotos del encuentro familiar, pero también ha felicitado públicamente a su hijo.

"¡13 años ya! Mi pequeño ya es oficialmente adolescente. Ya no eres tan pequeño, pero para mí siempre serás mi primer amor, el que me enseñó a ser mamá. Estoy tan orgullosa del chico en el que te estás convirtiendo... sensible, cariñoso y con un corazón enorme. Te amo infinito, hijo", ha escrito la ex de Luitingo junto a una foto en la que posa con Fran.

También le han felicitado públicamente Irene Rosales, que hasta este verano era su madrastra, y Jota Peleteiro, que fue su padrastro durante una década. Tanto la sevillana como el gallego han declarado públicamente querer al niño como si fuera hijo suyo, por lo que no es extraño que hayan querido dedicarle unas bonitas palabras en Instagram.