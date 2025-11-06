Lorena Romera 06 NOV 2025 - 13:20h.

La influencer ha felicitado el 13º cumpleaños al hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno con unas preciosas palabras

Irene Rosales ha dedicado un emotivo mensaje a Fran, hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno. La influencer de Ginés, de 34 años, ha utilizado su perfil de Instagram para hacerle llegar al primogénito de su exmarido unas preciosas palabras en un día tan especial como este, en el que el pequeño cumple 13 años. A pesar de no ser su madre, la exconcursante de 'GH DÚO' ha pasado prácticamente toda su vida junto a él, pues ha estado once años junto a su padre.

Aunque los detalles de la custodia de Ana y Carlota sí han trascendido, pues los ha contado ella misma en una entrevista, se desconoce si su separación han pasado factura a su tiempo con el primogénito de Kiko Rivera. Durante estos once años de relación, y nueve de matrimonio, la sevillana ha ejercido como una madre para Fran Rivera. Algo por lo que Jessica Bueno siempre le ha estado muy agradecida.

"Mención especial a aquellas que cuidan y guían con ternura a los hijos de sus parejas: su amor es un regalo precioso", escribía la que fuera pareja de Luitingo por el Día de la Madre, dedicando a Irene Rosales este precioso guiño con el que demostraba públicamente lo mucho que aprecia todo lo que ha hecho por su primogénito. Ahora ha sido al revés.

La exmujer de Kiko Rivera no ha podido evitar ver este día en el calendario y que siga siendo un fecha señalada para ella, pues es el cumpleaños de Fran, hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno. A través de su perfil de Instagram, la exconcursante de 'GH DÚO' (que ha rehecho su vida sentimental junto a Guillermo) le ha dedicado al niño un mensaje conmovedor.

"El mejor hermano mayor que mis princesas pueden tener"

Junto a una foto en la que aparecen juntos, ella pasándole su brazo sobre el hombro y con sus cabezas apoyadas en un gesto de lo más cariñoso (en una imagen que parece tomada este mismo verano), Irene Rosales ha gritado a los cuatro vientos lo orgullosa que está de él. "Feliz cumpleaños al niño más noble y bueno de este mundo. Feliz cumpleaños al mejor hermano mayor que mis princesas pueden tener", ha escrito.