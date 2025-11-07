José María Almoguera presume de abdominales y confunde a sus seguidores

Rocío Molina 07 NOV 2025 - 10:04h.

El exconcursante de 'GH DÚO' e hijo de Carmen Borrego ha dejado impresionados a sus seguidores con las imágenes que ha compartido desde el gimnasio

José María Almoguera habla de sus planes de boda y de tener hijos con María Sánchez 'La Jerezana'

José María Almoguera ha dejado en shock y muy confundidos a sus seguidores con las últimas imágenes que ha compartido. El exconcursante de 'GH DÚO' está en un momento de cambios en su vida y entre sus nuevas rutinas no falta ahora su cita con el gimnasio. El hijo de Carmen Borrego ha integrado junto a su novia María Sánchez y ha presumido en sus redes de los abdominales que ya luce.

El hijo de Carmen Borrego ha dado la sorpresa total al compartir ante sus más de 45.000 seguidores, una historia de Instagram en la que se puede ver cómo el colaborador televisivo y apasionado de las motos se quita la camisa y deja ver un impresionante six-pack y unos brazos musculados, que han despertado admiración y confusión a partes iguales.

Y no es para menos porque él mismo ha impresionado al ver este cambio tal como ha manifestado, dejando así al descubierto su gran secreto. Pese a que él y María Sánchez 'La Jerezana' son disciplinados y están entrenando juntos cada semana, estos impresionantes abdominales no son todavía resultado del gimnasio, sino de la Inteligencia Artificial.

El exconcursante de 'GH DÚO' se ha dejado impresionar por lo que ha hecho con la Inteligencia Artificial su gimnasio, Dicafit, al que él y su novia María Sánchez 'La Jerezana' acuden para entrenar. Para motivar y demostrar que la constancia puede dar esos resultados, estos le han mostrado una imagen al hijo de Carmen Borrego para que se pueda imaginar a sí mismo de lo que puede llegar a alcanzar si sigue así trabajando.

"Gracias por el cambio", ha escrito junto al vídeo en el que luce torso definido y posa de diferentes maneras para marcar brazos musculados y abdomen. Una imagen que busca un refuerzo positivo y que a José María Almoguera le ha divertido tanto que no ha dudado en compartir con sus seguidores. Estos se han quedado completamente impresionados y confundidos. Este ensayo de la IA también ofrece realistas resultados de lo que puede lucir próximamente el novio de María Sánchez a base de ejercicio y de seguir con sus tablas y constancia.