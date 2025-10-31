José María Almoguera habla de sus planes de boda y de tener hijos con María Sánchez

Rocío Molina 31 OCT 2025 - 11:09h.

El hijo de Carmen Borrego ha hablado del dulce momento que está viviendo con María Sánchez y de sus planes de futuro

La petición de José María Almoguera a Alejandra Rubio ante sus planes de boda con Carlo Costanzia

José María Almoguera ha hablado abiertamente de su relación con María Sánchez. El hijo de Carmen Borrego y exconcursante de 'GH DÚO' no se ha callado ante las preguntas de los periodistas y ha dejado claro si tiene planes de boda y de tener hijos en un futuro con 'La Jerezana'.

La relación entre el primo de Alejandra Rubio y la andaluza avanza a pasos agigantados. Juntos y muy enamorados han aparecido en el estreno en Madrid de la obra 'Santa Lola' en la que actúa Terelu Campos. Sin soltarse de la mano, la pareja ha atendido a los medios y han contado en qué punto está su relación tras haberse ido ya a vivir juntos.

Al salir el tema de una futura boda de su prima Alejandra Rubio con Carlo Costanzia, José María Almoguera ha avanzado que el suyo es también un buen momento y que esa también podría ser una noticia que próximamente den ellos. Sin fecha en el horizonte, pero con esa intención clara, el hijo de Carmen Borrego ha contestado sin filtros:

"Yo no he hincado aún rodilla ni ella tampoco", ha dicho en clave de humor para a continuación recalcar que es un plan del que han hablado, pero que no está todavía entre sus prioridades. La pareja quiere ir poco a poco viviendo su noviazgo. "Espérate", ha contestado.

Tratando con mucho humor este punto, todavía ha sido más expresivo a la hora de contestar si han hablado de ampliar la familia y tener hijos. "Algún día. Yo no me cierro, pero hay que disfrutar de cada momento. Y el momento en el que estamos ahora es muy felices, enamorados. No vamos a adelantar acontecimientos. Ya veréis", ha dicho intentando escapar airoso.

Con ganas de seguir sumando juntos, pero dándose sus tiempos y viviendo el momento, el hijo de Carmen Borrego ha dejado en el aire la posibilidad de una próxima boda junto a María Sánchez 'La Jerezana'. La mujer a la que conoció en 'GH DÚO' y que le ha hecho cambiar sus esquemas de todo en muy poco tiempo.