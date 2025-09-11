Rocío Molina 11 SEP 2025 - 08:03h.

El exconcursante de 'GH DÚO' e hijo de Carmen Borrego se sincera sobre el peor momento por el que ha pasado

José María Almoguera anuncia un paso importante en su relación con María Sánchez: "Con ella es fácil seguir adelante"

Después de un tiempo sin protagonizar una exclusiva, José María Almoguera ha concedido una entrevista para la revista 'Lecturas' que ha estado cargada de titulares. Además de haber cargado contra su prima Alejandra Rubio a la que le acusa de distanciarse de él y de "prejuzgarle", el hijo de Carmen Borrego y exconcursante de 'GH DÚO' ha querido abrir su corazón y compartir algunos detalles del momento más duro que atravesó y en el que creyó que había tocado fondo.

El novio de María Sánchez y ex de Paola Olmedo ha admitido que ha pasado por muchas cosas hasta que ha visto la luz. Tras su semblante de hombre tranquilo y de quitar importancia a todo, hay ciertos aspectos que le han generado confusión, aunque el haberse reconciliado con su madre ha sido un alivio y de las mejores cosas que le han pasado. La otra es la que fue su compañera en 'GH DÚO' y que actualmente es su novia, 'La Jerezana'. El verse fuerte junto a ella y avanzando en su relación le ha animado a verbalizar aquellos momentos que para él fueron especialmente duros.

En el mensaje que ha trasladado en esta entrevista ha destacado la importancia de acudir a terapia y que eso es una de las iniciativas que a él le vino mejor cuando se vio más perdido. "Me parece que todo el mundo debería tener la obligación de tratarse igual que te tratas de un dolor de tripa o de un hueso roto", ha apuntado. Al recurrir en busca de ayuda de un profesional él considera que es "otra persona" y ha descubierto cómo gestionar mejor sus emociones.

"He aprendido a llevar mis emociones de forma diferente, más controlada. No controlada, a ser más lógico", cuenta, pero no siempre fue así y José María Almoguera se ha atrevido a centrarse en el momento peor, en el que tocó fondo. "Te puedo decir fechas. Septiembre y octubre de hace dos años. No me hablaba con mi madre, me había separado y se murieron mis dos abuelas. Llegué a no quererme levantar de la cama. Fue todo... Muchísimo", ha alegado de una etapa en la que espera no volver a caer.

José María Almoguera ha admitido que evitaba enfrentarse a esta realidad, pero con el paso del tiempo y tras buscar ayuda especializada ve esto ahora de otro modo. Un proceso al que le han acompañado importantes cambios, en el que ha pedido perdón y también ha perdonado. "Todos nos equivocamos, pero todo lo que he hecho me ha traído hasta aquí. Gracias a Dios puedo decir que soy una buena persona y eso para mí es lo importante", indica a lo que matiza que todos le definen con una palabra: "noble". Y dice que si esto es así es porque han pasado cosas que le han llevado a ser de esta manera.