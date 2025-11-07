Lore Edo, de 'Gran Hermano', actualiza su estado de salud tras someterse a una ablación cardíaca

Rocío Molina 07 NOV 2025 - 08:03h.

La exconcursante de 'GH' ha contado cómo ha salido la operación a la que se ha sometido para solventar sus problemas del ritmo cardíaco

Lore Edo, de 'GH 14', aterrada al tener que enfrentarse a una operación de corazón: "Todo ha ido en picado"

Lorena Edo ha actualizado su estado de salud tras la intervención que tenía pendiente y que tanto miedo le generaba en el Hospital Quirónsalud Valencia. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 14' se ha sometido a una ablación cardíaca, un procedimiento invasivo para el corazón, pero generalmente muy seguro que le habían disparado los niveles de ansiedad como hacía años que no sentía. Tras horas de angustia, la esteticista y manicurista ha compartido con sus seguidores sus primeras impresiones tras salir del quirófano.

Parecía que no iba a lograr serenarse después de confesar que el miedo se había apoderado de ella tras el diagnóstico, pero Lore Edo ya ha pasado por el trance que tanto temía y ha escrito públicamente cómo se siente. La exconcursante de 'GH' se ha sorprendido ella misma de haber dado este gran paso con lo mal que lo ha pasado los días previos. Sin embargo, tras pasarle la mente una mala pasada, la esteticista ha conocido la opinión de los médicos tras salir de su intervención del procedimiento de ablación cardíaca.

Esta intervención se realiza cuando se producen problemas del ritmo cardíaco y se trata de corregir esos latidos irregulares o arritmias. ¿Cómo se hace? Mediante catéteres, que son unas ondas finas y flexibles que se introducen por los vasos sanguíneos a través de una intervención con sedación y suele tener una duración de entre 3 y 6 horas, dependiendo del tipo de latido irregular que se esté tratando.

Tras el miedo que ha pasado y celebrar que todo ha salido bien, Lore Edo ha desvelado los primeros detalles de lo que es consciente y cómo se encuentra tras pasar por esta intervención. "Todo ha salido muy bien, aunque ha sido larga la intervención", ha contado, sin especificar el tiempo exacto ni las complicaciones que han surgido. "Os voy contando estos días", ha escrito junto a una imagen en la que se le puede ver en la cama del hospital arropada por los suyos.

El miedo común y los riesgos de la ablación cardíaca

"Ansiedad, depresión y agorafobia", es lo que en Lore Edo se despertó al decirle que próximamente tendría que entrar al quirófano por una operación del corazón. Los riesgos asociados ante este tipo de operación, aunque no son frecuentes, pueden ir desde sangrados espontáneos, infección en el lugar de la inserción del catéter, daño a los vasos sanguíneos o válvulas cardíacas, coágulos o incluso un derrame cerebral o ataque cardíaco, entre los peores casos, tal como recoge el portal médico.

Su miedo inicial ha pasado a ser alivio y la exconcursante de 'GH' ha querido en esta intervención pública tras su operación agradecer todo el cariño que ha recibido. "Gracias por los mensajes de apoyo, un abrazo inmenso de corazón, ya no taquicárdico", ha bromeado con su problema de arritmias por el que ha pasado por el quirófano.